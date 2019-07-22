Беларусь выдала агреман новому послу ЕС









Им станет немецкий дипломат Дирк Шубель, который ранее неоднократно посещал нашу страну. Его полномочия вступят в силу после вручения главе государства верительных грамот. Андреа Викторин, управляющая Представительством Евросоюза в Беларуси, продолжит дипломатическую работу в Ереване.





Дирку Шубелю 54 года. Он работал в представительстве Еврокомиссии в Украине, также возглавлял представительство ЕС в Молдове. Шубель неоднократно бывал в нашей стране в качестве начальника отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнёрства Европейской службы внешней действий. Последний раз Дирк Шубель приезжал в Минск год назад.



