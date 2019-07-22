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Беларусь выдала агреман новому послу ЕС
Источник материала: Партизан
Беларусь выдала агреман новому послу ЕС (то есть официальный Минск готов принять его), сообщает телеканал
Им станет немецкий дипломат Дирк Шубель, который ранее неоднократно посещал нашу страну. Его полномочия вступят в силу после вручения главе государства верительных грамот. Андреа Викторин, управляющая Представительством Евросоюза в Беларуси, продолжит дипломатическую работу в Ереване.
Дирку Шубелю 54 года. Он работал в представительстве Еврокомиссии в Украине, также возглавлял представительство ЕС в Молдове. Шубель неоднократно бывал в нашей стране в качестве начальника отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнёрства Европейской службы внешней действий. Последний раз Дирк Шубель приезжал в Минск год назад.
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Беларусь выдала агреман новому послу ЕС (то есть официальный Минск готов принять его), сообщает телеканал ОНТ.
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