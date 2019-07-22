ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Твоя семья должна умереть». Китайские болельщики угрожают пловцу Хортону за отказ пожать руку Сунь Яну

22.07.2019 21:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Китайские болельщики раскритиковали австралийского пловца Мэка Хортона за его отказ подняться на пьедестал почета вместе с трехкратным олимпийским чемпионом Сунь Яном.

Накануне на чемпионате мира в корейском Кванджу Хортон взял серебро на дистанции 400 м вольным стилем, Сунь Ян одержал победу. Во время церемонии награждения Хортон не поднялся на подиум. Ранее австралиец неоднократно негативно высказывался в адрес китайца из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Под последними фотографиями Хортона в инстаграме много оскорбительных комментариев на китайском и английском. Однако в Китае соцсети, в том числе инстаграм, официально запрещены.

«Такие люди, как Хортон, должны умереть, их матерей нужно изнасиловать до смерти, а отцов загрызть».

«Мать Хортона изнасиловали до смерти, как и его подругу, он еще плавает, но спешит умереть, он – мусор».

«Австралия – тупая страна. Хочу, чтобы глупые люди в ней умерли. Твоя семья должна умереть сегодня».

Ну и так далее.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские болельщики раскритиковали австралийского пловца Мэка Хортона за его отказ подняться на пьедестал почета вместе с трехкратным олимпийским чемпионом...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Готов провести курс психотерапии». Мэр Бреста рассказал, как бороться с интернет-троллями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика