«Твоя семья должна умереть». Китайские болельщики угрожают пловцу Хортону за отказ пожать руку Сунь Яну

Накануне на чемпионате мира в корейском Кванджу Хортон взял серебро на дистанции 400 м вольным стилем, Сунь Ян одержал победу. Во время церемонии награждения Хортон не поднялся на подиум. Ранее австралиец неоднократно негативно высказывался в адрес китайца из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.





Под последними фотографиями Хортона в инстаграме много оскорбительных комментариев на китайском и английском. Однако в Китае соцсети, в том числе инстаграм, официально запрещены.





«Такие люди, как Хортон, должны умереть, их матерей нужно изнасиловать до смерти, а отцов загрызть».





«Мать Хортона изнасиловали до смерти, как и его подругу, он еще плавает, но спешит умереть, он – мусор».





«Австралия – тупая страна. Хочу, чтобы глупые люди в ней умерли. Твоя семья должна умереть сегодня».





Ну и так далее.



