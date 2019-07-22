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«Готов провести курс психотерапии». Мэр Бреста рассказал, как бороться с интернет-троллями

22.07.2019 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На травлю в интернете пожаловался гражданский активист Константин Остапук 20 июля во время встречи председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с жителями города.

«Готов провести курс психотерапии». Мэр Бреста рассказал, как бороться с интернет-троллями
Александр Рогачук
Руководство города встретилось с общественностью в зале ДК профсоюзов. Александр Рогачук открыл мероприятие кратким обзором объектов, которые строятся или уже построены к 1000-летнему юбилею города. Затем участники встречи могли задать мэру свои вопросы.

Гражданский активист Константин Остапук сообщил градоначальнику, что противники строительства аккумуляторного завода подвергаются нападкам в интернете со стороны отдельных блогеров.

Александр Рогачук посоветовал общественнику меньше обращать внимания на неконструктивную критику анонимных комментаторов.

— Интернет дает возможности для высказывания личного мнения в комментариях. Я в этом вопросе могу лишь передать вам свой опыт, так как являюсь объектом обсуждений в интернете не реже, чем вы, и выработал определенную схему. Любой человек, который занимается общественной деятельностью, должен быть готов, что ему не только будут аплодировать, но и критиковать. Мы должны быть готовы к разным оценкам. Любой общественник, любой человек, который занимает активную гражданскую позицию, должен быть готов к критике, в том числе к анонимной. Я готов провести с тем, кто считает себя обиженным в интернете, курс индивидуальной психотерапии. В противном случае лучше общественными работами не заниматься, — сказал мэр.


Кроме того, градоначальник поделился своим опытом:

— В свое время я очень расстроился, когда мы начинали работу с позолотой куполов Свято-Воскресенского собора. Один написал, что чиновнику, который купола золотит, нужно наручники надеть потому, что все золото он украдет. Мне тогда хотелось набить морду этому комментатору. Теперь мне уже это постольку-поскольку. Поэтому, Константин Георгиевич, просто поменяйте свое отношение. Это мой вам совет.
 
 
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На травлю в интернете пожаловался гражданский активист Константин Остапук 20 июля во время встречи председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с...
 
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