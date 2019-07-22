Источник материала: Интерфакс

С 25 июля в кинотеатрах Беларуси покажут шекспировскую историю любви "Офелия", сыгранную на новый лад.

Главные роли в картине исполнили хорошо известные любителям кино актеры - Дэйзи Ридли ("Звездные войны", "Убийство в Восточном экспрессе"), Наоми Уоттс (номинантка на премию "Оскар", "Малхолланд Драйв", "Бёрдмэн", "Твин Пикс"), Джордж Маккэй ("Капитан Фантастик") и Клайв Оуэн (номинант на премию "Оскар", лауреат "Золотого глобуса", "Близость", "Дитя человеческое"). А сняла обещающий стать резонансным фильм Клэр Маккарти – та самая, которая обрела популярность вместе с картиной "10 мгновений судьбы".



"Офелия" – это новое прочтение великой трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет". Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?

Это динамичное переосмысление шекспировского "Гамлета", поданное с неожиданной точки зрения. В действии, которое разворачивается в XIV веке, но рассказывается современным языком, на первый план выходит Офелия (Дэйзи Ридли), ее трагический роман с Гамлетом (Джордж МакКэй) и отношения с его матерью, королевой Гертрудой (Наоми Уоттс).

Сироту с необузданным характером берёт под свое крыло королева. Так Офелия становится самой близкой фрейлиной Гертруды в замке Эльсинор. Повзрослев, красивая и умная девушка вскоре обращает на себя внимание принца Гамлета. Пока Офелия погружается в борьбу за власть и плетение интриг при дворе, между ней и принцем вспыхивает тайный роман.

Грядет война с соседним королевством, однако вожделение и предательство разрывают замок Эльсинор изнутри – король убит, а принца Гамлета затягивает в порочный круг мучительной жажды мести. Офелия должна сделать выбор между истинной любовью и собственной жизнью. Она решает бежать из Эльсинора навсегда, чтобы защитить опасную тайну.

Рассказывают, что продюсер картины Дэниэл Бобкер впервые прочитал молодежный роман Лизы Кляйн "Мое имя Офелия" еще до его публикации. Его сразу же увлекла идея увидеть историю Гамлета глазами Офелии. "Меня очаровал образ Офелии как движущей силы всего происходящего, а пересказ "Гамлета" с точки зрения сильной женщины, по-моему, отличный способ освежить пьесу, повысить ее значимость для современной аудитории", – вспоминает он. Бобкер немедленно связался со своим партнером Эреном Крюгером, и они получили права на экранизацию романа ещё за несколько недель до его выхода в свет в апреле 2007 года.