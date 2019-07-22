Границы только в голове: в Лиде вскоре откроется первый в Беларуси инклюзивный зал для кроссфита (видео)

Источник материала: Lida.Info





Иногда люди сами себе создают преграды. Однако потом они понимают, что все границы только в голове. И даже инвалидная коляска экстриму не помеха. Ведь преодоление трудностей и есть смысл жизни. Виктор Захарьев обожает горные лыжи, гидроциклы и регби. А ещё он первый в нашей стране тренер по кроссфиту.

К слову, кроссфит — система функциональных высокоинтенсивных тренировок, при которой упражнения постоянно повторяются, как бы замыкаясь в цепочку. Комплекс упражнений нужно выполнить за минимальное время. При этом нагрузки тренер выбирает такие, чтобы развивались сразу несколько физических качеств: сила, выносливость и ловкость.

Виктор любит всё новое, поэтому и решил: почему бы и нет!? Он переехал из родного Борисова в Лиду и является первым в нашей стране тренером по кроссфиту на коляске. Так, он сам разработал комплекс упражнений и участвовал в создании зала для кроссфита. Виктор сам ездил на завод в Минске и подбирал оптимальную высоту для поручней.

Первый в Беларуси инклюзивный зал для кроссфита должен был открыться ещё зимой. Но из-за разных трудностей, официальное открытие перенесли на полгода. Уже 25 июля в Лиде зал торжественно откроет свои двери. Помещение для зала предоставила детская спортивно-юношеская школа. С оборудованием помогли ЕС и ПРООН.