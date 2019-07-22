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В Лидском районе в результате ДТП травмирована велосипедистка (видео)
Источник материала: Lida.Info
ДТП произошло в субботу, 20 июля, около пяти часов вечера на шестом километре автодороги Лида — Геранены вблизи деревни Колышки.
40-летний водитель «Лидаспецавтотранс», управляя грузовым автомобилем «ГАЗ» с прицепом, двигался со стороны деревни Спорковщизна и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку. 34-летняя жительница деревни Малейковщизна с переломами и ушибами доставлена в больницу. По данному факту инспекторы ГАИ проводят проверку, сообщает
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ДТП произошло в субботу, 20 июля, около пяти часов вечера на шестом километре автодороги Лида — Геранены вблизи деревни Колышки. 40-летний водитель...
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