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В Лидском районе в результате ДТП травмирована велосипедистка (видео)

22.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе в результате ДТП травмирована велосипедистка (видео)

ДТП произошло в субботу, 20 июля, около пяти часов вечера на шестом километре автодороги Лида — Геранены вблизи деревни Колышки.

40-летний водитель «Лидаспецавтотранс», управляя грузовым автомобилем «ГАЗ» с прицепом, двигался со стороны деревни Спорковщизна и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку. 34-летняя жительница деревни Малейковщизна с переломами и ушибами доставлена в больницу. По данному факту инспекторы ГАИ проводят проверку, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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ДТП произошло в субботу, 20 июля, около пяти часов вечера на шестом километре автодороги Лида — Геранены вблизи деревни Колышки. 40-летний водитель...
 

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