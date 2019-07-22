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Владимир Копытов о турнире имени Караваева в Минске: «Будем проверять и молодой состав»

22.07.2019 23:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июля в Минске начнется международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Копытов о турнире имени Караваева в Минске: «Будем проверять и молодой состав»

Этот турнир является традиционным и всегда собирает сильнейших борцов мира. В 2019 году это 173 атлета из 19 стран.

Владимир Копытов о турнире имени Караваева в Минске: «Будем проверять и молодой состав»

Подробности в видеоматериале Юлии Силипицкой.

Владимир Копытов о турнире имени Караваева в Минске: «Будем проверять и молодой состав»

Люди в материале: Владимир Копытов, Юлия Силипицкая
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 26 июля в Минске начнется международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе...
 
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