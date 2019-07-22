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Владимир Копытов о турнире имени Караваева в Минске: «Будем проверять и молодой состав»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июля в Минске начнется международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Этот турнир является традиционным и всегда собирает сильнейших борцов мира. В 2019 году это 173 атлета из 19 стран.
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Новости Беларуси. 26 июля в Минске начнется международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе...
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