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«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пойти на эту меру коммунальщиков заставили вандалы, которые регулярно ломают скамейки и портят мост на одном из самых любимых мест отдыха горожан. Работать камеры будут круглосуточно.
Анатолий Сероокий, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
В ближайшее время у озера планируют установить еще несколько камер видеонаблюдения.
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Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пойти на эту меру коммунальщиков...
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