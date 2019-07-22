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«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

22.07.2019 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

Пойти на эту меру коммунальщиков заставили вандалы, которые регулярно ломают скамейки и портят мост на одном из самых любимых мест отдыха горожан. Работать камеры будут круглосуточно.

«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

Анатолий Сероокий, заместитель директора Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
Кто-то идет отдыхать, а кто-то идет кощунствовать. Могу и сломать, и выкопать, и повредить. Раз в месяц что-то поправляем, что-то делаем. Даже установили антивандальные светильники, и те сломали.

«Антивандальные светильники, и те сломали»: в Любани для борьбы с вандалами установили видеокамеры

В ближайшее время у озера планируют установить еще несколько камер видеонаблюдения.

Люди в материале: Анатолий Сероокий
 
 
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Новости Беларуси. В центре Любани около водоема установили три камеры видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пойти на эту меру коммунальщиков...
 
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