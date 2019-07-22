Минобороны предупреждает о появлении военной техники на дорогах Беларуси

Белорусские военные советуют автомобилистам быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
Министерство обороны Беларуси предупредило автомобилистов о появлении на дорогах четырех областей республики военной техники, соответствующее сообщение было размещено на
«В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Брестской, Минской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач», — сообщили в министерстве.
Там также отметили, что ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в