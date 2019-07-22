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Минобороны предупреждает о появлении военной техники на дорогах Беларуси

22.07.2019 22:44 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Белорусские военные советуют автомобилистам быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.

Минобороны предупреждает о появлении военной техники на дорогах Беларуси

фото из архива

Министерство обороны Беларуси предупредило автомобилистов о появлении на дорогах четырех областей республики военной техники, соответствующее сообщение было размещено на сайте оборонного ведомства в понедельник.

«В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Брестской, Минской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач», — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 22 июля белорусские ракетчики были приведены в боевую готовность: они должны совершить марш-бросок на полигоны и выполнить поставленные командованием учебно-боевые задачи. Эта проверка — одна из составляющих занятий по боеготовности, запланированных в войсках с 23 по 26 июля.

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Белорусские военные советуют автомобилистам быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Министерство обороны Беларуси предупредило...
 
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