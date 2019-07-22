Будут ли меняться тарифы для ВИЭ?

Источник материала: Ежедневник





На последнем круглом столе, посвященном перспективам возобновляемой энергетики, представитель Минэнерго сообщил о намерении снизить стоимость покупки электричества, вырабатываемого ВИЭ, более чем на 50%.

Для сокращения расходов, в частности, предлагается внести изменения в президентский указ №209 «О развитии возобновляемых источников энергии». Прокомментировать новаторства Минэнерго « Ежедневник » попросил исполнительного директора ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимира Нистюка.

- Дело в том, что указ президента не формирует тарифную политику. У нас тарифную политику формирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Но тот проект указа, который был предложен, он три года ходил по кабинетам. Мы были категорически против предлагаемого проекта. В результате трехлетней борьбы смогли убедить Администрацию президента, что он, во-первых, противоречил нормам международного права. Беларусь подписала Программу устойчивого развития ООН. Мы подписали Парижское соглашение. В этих двух ключевых документах есть обязательства Беларуси по развитию возобновляемой энергетики. Во-вторых, у нас есть Конституция, по которой все формы собственности в стране имеют равные права. И если я, как частник, поставляю ветрогенератор, который будет меня персонально обеспечивать электроэнергией, то мне не нужны никакие проектно-технические условия, ни разрешения от Министерства энергетики, чего авторы проекта хотели добиться. Ведь это противоречит главному закону страны и закону о возобновляемой энергетике. Также проект данного указа идет в разрез с рядом нормативных актов, содержащихся в инвестиционном законодательстве страны. Нам удалось убедить Администрацию президента, что нельзя такой проект указа президенту давать. Это могло бы сказаться на инвестиционном имидже страны. Потому что инвесторы, с которыми мы работаем, говорят: нельзя каждые 2-3 года принципиально менять энергетическую политику. В результате, пока этот проект указа лежит в Администрации президента и никакого движения по нему нет. Не знаю, как будет дальше. Может кому-то удастся убедить президента подписать данный документ, но мы категорически против.

Но возникла еще одна проблема. Владимир Семашко, будучи вице-премьером, заявил, что никакие квоты на возобновляемую энергетику, в соответствии с действующим указом президента, не будут распределяться, пока не появится указ с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Минэнерго. Чиновники приняли это за жесткое указание и реально не выполняют требования указа №209 и постановление Совмина №622 от 2015 года, где сказано, что межведомственная комиссия должна распределять квоты на возобновляемую энергетику до 1 ноября текущего года. В итоге в прошлом году они эти квоты не распределяли и в этом не распределяют. Что уже наносит экономический ущерб стране. Потому что инвесторы подают заявки на квоты, имея все основания их получить, но не получают. Мы уже проинформировали и Генеральную прокуратуру, и другие контрольные органы. Мы остаемся при мнении, что кто-то за это может ответить по закону. Потому что такой саботаж сегодня недопустим.

- Но все же, что вы скажете по поводу желания Минэнерго снизить стоимость покупки электроэнергии, вырабатываемой установками ВИЭ, более чем на 50%?

- Они хотят объем закупаемой электроэнергии уменьшить. Но его уменьшить нельзя. В Беларуси в 2011 году вступил в силу закон «О возобновляемых источниках энергии». В нем четко прописано, что на протяжении 10 лет после подписания инвестиционного договора владельцы возобновляемых источников энергии продавать в государственную сеть, а государство обязано 100% этой энергии принять и оплатить по повышающему коэффициенту. После 10 лет начинает работать уже не повышающий, а стимулирующий коэффициент для всех.

- Но может речь идет о новых установках ВИЭ, которые сейчас строятся? Если сейчас изменятся тарифы, то для новых установок будет иная ситуация?

- С тарифами здесь проблема в другом. Сейчас квоты должны выдавать межведомственная комиссия. Вы приходите и говорите: «Солнечную электростанцию готов построить 3 МВт и продавать энергию в сеть с повышающим коэффициентом, например, 2,5». Я говорю: «Я построю такую же станцию, но я готов продавать электроэнергию с коэффициентом 2,1». Государству мое предложение, естественно, будет выгоднее. То есть идет аукцион с понижением. А данный коэффициент определяет МАРТ.

Поэтому к сказанному можно относиться… Я вам скажу больше, меня, например, и нашу ассоциацию, на последний круглый стол по перспективам возобновляемой энергетики в Беларуси даже не пригласили. Они боятся, что мы скажем правду…