Опубликован трейлер сериала «Чернобыль», который снимали в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

На неофициальном YouTube-канале актёра Игоря Петренко опубликован трейлер сериала «Чернобыль», съёмки которого проходили в городах Беларуси.

В трейлере показаны несколько сюжетов с главными героями сериала и массовые сцены, в съёмках которых активное участие принимали жители Слуцка.

Напомним, сериал «Чернобыль» от телекомпании НТВ снял российский режиссёр Алексей Мурадов.

Дата премьеры картины пока не известна. Сейчас фильм монтируется и, скорее всего, он выйдет по графику - осенью 2019 года.

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