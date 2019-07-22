В Каменецком районе чествовали первого в республике водителя, перевезшего 2 тысячи тонн зерна

Источник материала: Виртуальный Брест

Водителя каменецкого ОАО "Беловежский" Михаила Кучко с трудовой победой поздравили прямо в поле под накрапывающим дождиком. Накануне стало известно, что он доставил от комбайнов на зерноток 2 тысячи тонн зерна, став первым как в своем хозяйстве, так и во всей республике. Награды и подарки лидеру вручили председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко, руководство сельхозпредприятия, лидеры профсоюзных организаций.







В отделении Каролин ОАО "Беловежский" Михаил Кучко работает более 4 лет. Его малая родина — город Высокое Каменецкого района, в прошлом году принимавший областные "Дажынкі". Тогда подняться на хлеборобский пьедестал парню не удалось, нынче же у него есть все шансы отправиться на праздник урожая в горпоселок Ружаны соседнего Пружанского района. Лидирует Кучко не только среди молодых водителей, но и среди старших коллег.



— Соперничество серьезное, — отмечает Михаил. — Правда, мне некогда думать, кто первый, кто второй. Главное — на совесть сделать свою работу.





Водителя Михаила Кучко поздравляет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук



Каждую смену МАЗ Михаила Кучко загружается зерном от 5 комбайнов и доставляет его на комбикормовый завод либо зерносушильно-очистительный комплекс у деревни Рясна. По его словам, страда в хозяйстве шла бы еще быстрее, если бы не частые дожди. Однако и так темпы уборки в "Беловежском" взяли неплохие. Обмолочено более 70 процентов площадей.



Кстати, на Брестчине сразу несколько молодых комбайнеров претендуют стать первыми тысячниками. Экипажи Вадима Рудчика из ОАО "Мурава" Пружанского и Сергея Херло из ОАО "Остромечево" Брестского районов на жатве идут вровень. Каждый на сегодняшее утро намолотил около 860 тонн зерна и вновь активно включается в уборку.