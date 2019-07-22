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В Каменецком районе чествовали первого в республике водителя, перевезшего 2 тысячи тонн зерна
23.07.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водителя каменецкого ОАО "Беловежский" Михаила Кучко с трудовой победой поздравили прямо в поле под накрапывающим дождиком. Накануне стало известно, что он доставил от комбайнов на зерноток 2 тысячи тонн зерна, став первым как в своем хозяйстве, так и во всей республике. Награды и подарки лидеру вручили председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко, руководство сельхозпредприятия, лидеры профсоюзных организаций.
Водителя Михаила Кучко поздравляет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук
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Водителя каменецкого ОАО "Беловежский" Михаила Кучко с трудовой победой поздравили прямо в поле под накрапывающим дождиком. Накануне стало известно, что он...
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