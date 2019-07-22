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В Брестском районе поделились передовым опытом в организации жатвы

23.07.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С организацией уборочной кампании в Прибужье знакомились участники выездного заседания президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, прошедшего на базе ОАО "Агро-сад "Рассвет" Брестского района. Они посетили ремонтные мастерские, молочно-товарную ферму "Дружба" и другие объекты хозяйства.

В Брестском районе поделились передовым опытом в организации жатвы

В "Рассвете" четко организован уборочный конвейер. Хватает техники для уборки и доработки урожая. Горячее питание работникам, занятым в поле, доставляют специальным автомобилем, в котором есть умывальник, жидкое мыло и полотенца. Принимать пищу люди могут за раскладным столиком, присев на стулья. Это очень удобно и не требует больших затрат, отметили специалисты открытого акционерного общества.

Кстати, подобный опыт рекомендовано активнее перенимать другим сельхозпредприятиям. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников АПК Николай Лабушев вручил благодарственные письма за старательную работу трактористам-машинистам ОАО "Агро-сад "Рассвет" Николаю Климуку и Николаю Кулаю, а также оператору зерносушильного комплекса Юлию Мялику. Бригадир фермы "Дружба" Мария Власюк награждена почетной грамотой Республиканского профсоюза работников АПК за многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели.

В Брестском районе поделились передовым опытом в организации жатвы

Искренние слова благодарности коллективу "Рассвета" высказал председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Михаил Юхимук, который вручил подарки лучшим сотрудникам и отметил, что поучиться у хозяйства действительно есть чему. МТФ "Дружба" за последние годы дважды становилась победителем областного соревнования среди ферм за достижение высоких показателей в производстве молока. И в растениеводстве хозяйство демонстрирует стабильно высокие результаты.

Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК

 
 
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