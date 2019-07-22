Пьяный мотоциклист убегал от сотрудников милиции огородами, но что-то пошло не так

Источник материала: Виртуальный Брест

За минувшую неделю в Столинском районе выявлено четыре факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Не обошлось без преследования с требованием остановиться.





Фото предоставлено ОГАИ Столинского РОВД

Как рассказал Медиа-Полесью начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, 19 июля, примерно, в 22.45, в деревне Стахово в поле зрения сотрудников ДПС попал мотоцикл с коляской, которым управлял человек без шлема. Требование остановиться он проигнорировал. Пришлось принять меры к его задержанию. Поняв, что на колёсах от преследования ему не уйти, мужчина бросил транспортное средство на обочине дороги и побежал огородами. Там его и настигли милиционеры.

Нарушителем оказался 38-летний житель соседней деревни Плотница. Причина избежать личной встречи с работниками милиции у него была весомая. Права управления транспортным средством мужчина не имел, мотоцикл не прошёл технический осмотр и т.д. Более того, освидетельствование в присутствии понятых показало, что водитель мотоцикла был пьян. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 2 промилле.

Свою вину в грубом нарушении ПДД мужчина полностью признал. В отношении его составлено сразу 5 административных протоколов. По каждому из них ему грозит штраф.

Более того, в ближайшие три года он не будет допущен к экзаменам на право управления транспортными средствами.

Мотоцикл изъят и отправлен на штрафстоянку.

Не далее, чем 15 июля, аналогичный случай произошел в деревне Викоровичи.