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Что случилось на ул. Ясеневой? Очевидцы рассказывают какие-то кошмары
23.07.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 22 июля 2019 года вечером на улице Ясеневой в Бресте явно что-то произошло. Дети, которые бегали рядом, увлечённо рассказывали всем, что в камышах нашли женщину, она была то ли избита, то ли ограблена и спряталась там. Собственно, никакой ясности. Может, кто-то знает?
На месте происшествия работают сотрудники милиции и следователи, была и скорая, медики забрали кого-то и увезли.
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Сегодня, 22 июля 2019 года вечером на улице Ясеневой в Бресте явно что-то произошло. Дети, которые бегали рядом, увлечённо рассказывали всем, что в камышах нашли...
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