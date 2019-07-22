Что случилось на ул. Ясеневой? Очевидцы рассказывают какие-то кошмары

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 22 июля 2019 года вечером на улице Ясеневой в Бресте явно что-то произошло. Дети, которые бегали рядом, увлечённо рассказывали всем, что в камышах нашли женщину, она была то ли избита, то ли ограблена и спряталась там. Собственно, никакой ясности. Может, кто-то знает?





На месте происшествия работают сотрудники милиции и следователи, была и скорая, медики забрали кого-то и увезли.