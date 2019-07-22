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Налоги, успешные кейсы и принципы: как работает краудфандинг в Беларуси

23.07.2019 06:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Налоги, успешные кейсы и принципы: как работает краудфандинг в Беларуси
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что говорит закон

В соответствии с гл. 5 Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31 (далее – Указ № 31), в рамках обеспечения цифровой трансформации национальной экономики предусматривается в том числе развитие интернет-платформ (краудфандинга) в качестве инструмента взаимодействия потребителей и производителей товаров и услуг, инвесторов и соискателей инвестиций.

Действующее законодательство не содержит определения и регламентирования краудфандинга. Вместе с тем, оно признает краудфандинг как один из способов инвестирования.

Реципиентом краудфандинга выступает автор бизнес-проекта, а донором – тот, кто перечисляет денежные средства на развитие проекта. Возмездный краудфандинг предполагает какое-либо встречное предоставление донору со стороны реципиента – передача вещи, выплата денежных средств в размере определенного процента от продаж имущества, создание которого финансировалось, а безвозмездный означает, что доноры не получают от реципиента ничего.

 
 
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