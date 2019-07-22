«Биту взял на всякий случай». Родные водителя Porsche о его конфлитке с доставщиком пиццы

Источник материала: Tut.by

«Вышел поговорить и взял биту: мало ли, что можно ожидать от этого парня», — делится подробностями с AUTO.TUT.BY девушка задержанного водителя Porsche Cayanne. Напомним, парень попал в милицию из-за конфликта с доставщиком пиццы на Daewoo Matiz. После того, как правоохранители сообщили об этой истории, мама и девушка задержанного рассказали свою версию произошедшего.



Фото: Reuters

Инцидент между 21-летним доставщиком пиццы на Daewoo Matiz и 33-летним водителем Porsche Cayanne произошел еще 12 июля. Во время движения автомобилисты не поделили дорогу из-за чего у них произошел конфликт. Мужчина из Porsche решил проучить парня из малолитражки: когда загорелся красный, он вышел из авто, достал из багажника бейсбольную биту и через открытое окно Daewoo нанес его водителю несколько ударов по голове. Водителя Porsche задержали. Центральный РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Санкции этой части статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Следователи установили, что подозреваемый в 2016 году был лишен права управления транспортными средствами, а Porsche ему не принадлежит.

— Я бы очень хотела, чтобы мой сын сам вам рассказал о том, как было дело. К сожалению, это невозможно — его задержали и поместили в ИВС, — говорит Татьяна, которая из-за последних событий вынуждена почти ежедневно бывать в Минске. Сама она живет в 100 км от столицы.

Еще несколько лет назад Татьяна жила в маленьком городке вдвоем с сыном, но несколько лет назад он перебрался в столицу. Здесь у него есть работа, «связанная с общением с людьми» и девушка, с которой они собирались в августе пожениться.

— Мы обыкновенные люди, никакие не богачи. У нас даже своего жилья нет, и в Минске сын с гражданской супругой живет на съемной квартире. А Porsche, на котором он в тот день ехал, принадлежит его девушке. Но из новостей о моем сыне складывается совершенно другое впечатление, — рассказала мать задержанного.





Как оказалось, во время нашумевшего конфликта, девушка задержанного и ее 6-летний сын также находились в салоне Porsche.

— Ехали по проспекту Пушкина, нам надо было развернуться. На перекрестке загорелся красный свет, а муж не успел перестроиться в левый ряд для разворота, поэтому заехал в эту полосу перед первой стоящей там машиной. Мы тому водителю еще мигнули аварийкой — попросили прощения.

Когда на светофоре загорелся зеленый, Porsche развернулся и поехал по крайнему левому ряду. Через несколько секунд рядом раздался резкий и безостановочный звук клаксона — «топил» сигнал водитель серебристого Daewoo Matiz.

— Мы все очень испугались — подумали, что создалась аварийная ситуация. Смотрим: водитель Daewoo Matiz (это перед ним мы встали на светофоре) машет нам руками, показывает — опусти стекло. Муж открыл окно, а тот парень начал кричать с матом, что мол, в очереди на разворот стоять не можешь, правил не знаешь?



Фото: СК

Девушка говорит, что водителю малолитражки муж пытался сказать, что так случайно получилось. Она сама также попыталась ему что-то объяснить, но в ответ раздалась брань уже в ее адрес, прозвучал негатив даже в адрес ребенка, который от произошедшего начал кричать.

— Это все происходило прямо на ходу, но самое ужасное, что это все видел мой сын — для него это стало психологической травмой. На следующем красном светофоре мы с этим Daewoo опять стояли рядом и его водитель продолжал выкрикивать всякие гадости.

На улице Орловской Porsche заехал в придорожный карман. Как говорит девушка, семья решила постоять, выдохнуть и отпустить ситуацию, а заодно подождать, пока Daewoo отъедет подальше.

— Мы постояли там минуты четыре, муж выкурил сигарету и мы поехали дальше, Неожиданно, на красном сигнале светофоре, возле РОВД Центрального района тот же Daewoo снова поравнялся с нами. Внезапно муж решил выйти из машины и подойти к парню из малолитражки — хотел предложить ему извиниться за оскорбление семьи. Я отговаривала его, но он меня не послушался…

На полу автомобиля возле заднего сиденья лежала бейсбольная бита — ее хозяйке авто подарили друзья: «это подарок-шутка, девичья — красненькая, мол, девушке нужно что-то для защиты». Выйдя из машины спортивный снаряд мужчина захватил с собой. Но свидетельница событий утверждает, что ее муж не бил водителя Daewoo битой.

— Биту он просто держал в руке опущенной и говорил тому парню: извинись перед моей семьей. Я тоже крикнула: может извинишься? Парень из Daewoo через приоткрытую дверь прокричал в мою сторону: «Извиняюсь». Все это происходило очень быстро — свет на светофоре даже не поменялся.

Девушка говорит, что в тот момент хорошо видела водителя Daewoo — на нем не было никаких повреждений и травм. После этого автомобилист из Porsche вернулся на место, загорелся зеленый свет и все машины поехали. По пути девушка спросила у своего спутника, зачем он брал с собой биту, а тот ответил: «Я не знал, как тот парень себя поведет, что будет делать, учитывая то, как он вел себя на дороге».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пара уже почти забыла о произошедшем, но через пять дней, 17 июля, водителя Porsche задержала милиция и отвезла в ИВС. Оказалось, что парень из Daewoo написал заявление в милицию.

— Я видела этого пострадавшего парня в милиции — по-прежнему внешне у него нет никаких травм, — говорит девушка.

Потерпевшего зовут Александр, по сообщению следствия работает он доставщиком пиццы. С помощью адвоката с ним связалась мать задержанного мужчины и договорилась о встрече. В эти дни парень работал, но нашел окошко для разговора.

— Я не знаю, кто там прав, кто виноват — не я буду это решать. Но знаю, что может быть за преступление, которое инкриминируют моему сыну. Поэтому мой материнский долг был — уладить ситуацию, — рассказывает Татьяна. — Пострадавший парень мне показался спокойным, он согласился уладить дело мирным способом. Сказал, что он и сам на дороге был виноват, а после очной ставки с Костей они извинились друг перед другом.

Татьяна поинтересовалась у Александра, может ли она компенсировать принесенный моральный ущерб. Парень назвал определенную сумму. Деньги женщина ему передала, а парень написал расписку, в которой отметил, что претензий к сыну Татьяны не имеет, просит не привлекать его к уголовной ответственности, а также не принимать к нему меру пресечения, связанную с лишением свободы.

— Расписку через адвоката мы передали следователю. Прошли выходные, а мой сын до сих пор в изоляторе. Адвокат не дает прогноз, чем закончится это дело, мы даже не знаем всех его нюансов: пока идет расследование, говорить об этом запрещено…

AUTO.TUT.BY дозвонился пострадавшему Александру, но давать комментарии он отказался.