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С 1 августа в Беларуси вырастут трудовые пенсии

23.07.2019 00:39 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

С 1 августа в Беларуси вырастут трудовые пенсии

Фото из архива БелТА

Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе. Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем Br446,1.

Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.

Дополнительные расходы бюджета фонда в связи с данным перерасчетом составят Br66,2 млн в месяц (Br331 млн до конца 2019 года). Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить Br12,544 млрд.

Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%.

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Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного
 
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