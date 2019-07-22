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Новый микрорайон начнут возводить в Пинске в конце года
23.07.2019 08:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске до конца текущего года приступят к возведению нового микрорайона многоэтажной застройки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.
В юго-западной части города под пятно застройки выделен участок площадью 15 га. Микрорайон разместится на территории бывшего льнозавода. Разработка проектно-сметной документации уже завершена. На этой стройплощадке планируется возвести 13 девяти- и десятиэтажных жилых домов. Предусмотрено размещение парковочных мест, детских игровых комплексов, малых архитектурных форм. Прорабатывается вопрос строительства детского сада.
"К строительству будем приступать в четвертом квартале, первые четыре дома введем в 2020 году. Сейчас идут подготовительные работы по выравниванию участков, прокладке инженерных сетей. Микрорайон возводится преимущественно для многодетных и молодых семей, которые будут строить квартиры с привлечением адресного жилищного субсидирования", - отметил Геннадий Дубойский.
Пинск - третий по величине город Брестской области, его население постоянно увеличивается. С учетом этого местные власти рассматривают перспективы дальнейшего развития города. В частности, в планах уплотнение существующей застройки по улице Черняховского, освоение территории бывшей воинской части по улице Е. Янищиц. Эти площадки могут быть отведены под строительство многоэтажного жилья.
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В Пинске до конца текущего года приступят к возведению нового микрорайона многоэтажной застройки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...
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