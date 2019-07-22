Не хотите идти на «Великого кутюрье» в кино? Хорошо, вот еще 5 документалок о моде

Источник материала: Tut.by

«Величайший кутюрье» — фильм о последних годах работы Ив Сен-Лорана — идет в кино с 13 июня. Так и не выбрались? Ничего. Во-первых, еще два дня проката. Во-вторых, для самых ленивых AFISHA.TUT.BY собрала пять документальных фильмов о моде.

The true cost / «Реальная цена моды» (2015)

О чем кино: как модная индустрия влияет на наше сознание, здоровье и экологию.

Зачем смотреть: чтобы узнать о реалиях так называемой «быстрой моды». Мы знаем о проблеме «общества потребления» и экологии, но не всегда понимаем, почему об этом так много говорят. Режиссер побывал и в мировых столицах моды, и в районах беднейших стран третьего мира, взял интервью и у дизайнеров с мировым именем, и у простых фабричных рабочих.

Фильм показывает реальность, в которой к людям относятся как к вещам, а к вещам — как к расходному материалу. А все потому, что (сейчас будет максимально пафосно!) мало кто думает о том, что за этой вещью стоит.

The September issue / «Сентябрьский номер» (2009)

О чем кино: сентябрьский номер журнала Vogue считается главным, так как именно он задает тренд на будущий год. «№ 9» — самый толстый и проработанный до мелочей номер. Он выпускается под чутким руководством главного редактора журнала и по совместительству одного из самых значимых людей в мире моды — Анны Винтур. В фильме от и до, со всеми нюансами показан процесс создания модного журнала.

Зачем смотреть: чтобы узнать, как создается глянец с мировым именем, увидеть процесс фотосессии и удивиться тому, насколько важным и бескомпромиссным является слово главного редактора.

Кстати, смотрели «Дьявол носит Прада»? Наверняка, тогда вы помните, что прообразом героини Мэрил Стрип, Миранды Пристли, была Анна Винтур.

McQueen / «МакКуин» (2018)

фильм о жизни, творчестве и непростой судьбе одного из самых эпатажных дизайнеров современности Александра МакКуина.

Зачем смотреть: чтобы понять, почему МакКуина считают гением и в очередной раз убедиться в том, что быть гениальным — это бремя. Впрочем, это доказывает и судьба дизайнера: напомним, в 2010-м году 40-летнего МакКуина нашли повешенным в своем доме. Текст предсмертной записки не раскрывается до сих пор.

The first Monday in May / «Бал» (2016)

О чем кино: с 1948 года в Метрополитен-музее каждый первый понедельник мая проходит знаменитый бал института костюма — Met Gala. Залы музея декорируют, а приглашенные готовят костюм на определенную тему. В центре внимания режиссера — бал 2015 года «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде».

Зачем смотреть: все кому не лень каждый год обсуждают образы знаменитостей на Met Gala ( мы тоже ), но мало кто знает, почему, где и как этот бал проводится. Фильм дает ответы на все эти вопросы, знакомит с дизайнерами и показывает тонкости подготовки к масштабному мероприятию.

Lagerfeld Confidential / «Секреты Лагерфельда» (2007)

О чем кино: главный модельер итальянского модного дома Fendi и французского — Chanel, Карл Лагерфельд, всегда держался в стороне от обсуждения личных тем в интервью. Этот фильм впервые показывает настоящего Лагерфельда: его работу, дом и другие подробности из жизни.

Зачем смотреть: многие знают Карла Лагерфельда только как экс-руководителя дома «Шанель» и персонажа, который остро высказывается в адрес знаменитостей. Фильм не раскрывает полностью загадочный образ Лагерфельда, но история модельера вдохновляет и в очередной раз напоминает: успех достигается только путем кропотливой работы.

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Только торопитесь: кино о Ив Сен-Лоране идет до 24 июля.

Подготовила выпускница Антишколы TUT.BY Полина Барсукова.

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