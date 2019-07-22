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Как в Бресте застраивается спальный квартал с «нескучными» многоэтажками
Источник материала: Tut.by
Брестчанин сфотографировал с высоты новый жилой квартал, который возводится в микрорайоне ЮЗМР-5. Фотографиями он поделился на
На строящихся многоэтажках изображены достопримечательности Бреста. Можно рассмотреть ЦУМ, Брестскую крепость, вокзал, парк и Свято-Симеоновский собор.
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На строящихся многоэтажках изображены достопримечательности Бреста. Можно рассмотреть ЦУМ, Брестскую крепость, вокзал, парк и Свято-Симеоновский собор.
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