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Как в Бресте застраивается спальный квартал с «нескучными» многоэтажками

23.07.2019 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанин сфотографировал с высоты новый жилой квартал, который возводится в микрорайоне ЮЗМР-5. Фотографиями он поделился на своей странице в соцсети.


Фото: Василий Васильевич

На строящихся многоэтажках изображены достопримечательности Бреста. Можно рассмотреть ЦУМ, Брестскую крепость, вокзал, парк и Свято-Симеоновский собор.



 
Теги: Брест
 
 
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На строящихся многоэтажках изображены достопримечательности Бреста. Можно рассмотреть ЦУМ, Брестскую крепость, вокзал, парк и Свято-Симеоновский собор.
 
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