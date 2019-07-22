Спасатели готовят в Могилеве большой праздник в День пожарной службы

Источник материала: Tut.by

Праздник для могилевчан готовят спасатели в День пожарной службы. 25 июля на площади у диагностического центра пройдут показательные выступления сотрудников МЧС, будут работать игровые и фотозоны.



Фото: МЧС

С 12.00 до 13.00 в Центре безопасности жизнедеятельности на Пожарном переулке будут принимать присягу молодые работники МЧС.

А с 15.00 до 19.00 на площадке около диагностического центра пройдет городской праздник. Тут будут показывать ретротехнику и современную аварийно-спасательную технику МЧС. Для детей и взрослых будут работать различные игровые площадки. Спасатели будут проходить полосу препятствий, показывать, как развертывают мотопомпу и спасают людей на высоте.

За музыку будет отвечать эстрадно-духовой оркестр Могилевского областного управления МЧС.

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