Транспортный коллапс на проходной обувных фабрик в Витебске. Почему компании не поделили въезд?

Источник материала: Tut.by

Транспорт обувных фабрик «Красный Октябрь», «Сан Марко» и еще двух компаний-арендаторов 22 июля не мог проехать на производственную территорию — проходную заблокировали автомобили сотрудников «Белвеста». При этом «Белвест» уверяет, что никаких препятствий для движения транспорта коллег умышленно не создавал.



Автомобили на проходной «Красного Октября». Фото предоставлено Павлом Мартыновым

Как сообщил «Народным новостям Витебска» директор «Сан Марко» Павел Мартынов, утром 22 июля транспорт не мог попасть территорию предприятия:

— Транспортная проходная «Красного Октября» заблокирована легковыми автомобилями руководства «Белвеста», также стоят два грузовика. На пожарном выезде они поставили два погрузчика и грузовую машину.

По словам Павла Мартынова, в ГАИ ему порекомендовали «разбираться в конфликте самим между собой».

В администрации фабрики «Красный Октябрь» рассказали, что «Белвест» платил за пользование проходной до 2015 года. Затем у него закончился договор с «Красным Октябрем».

После этого «Красный Октябрь» начал модернизацию проходной, а «Белвест» оборудовал отдельную проходную для своего персонала, но не для транспорта.



Фото предоставлено Павлом Мартыновым

После завершения реконструкции «Красный Октябрь» составил экономическое обоснование затрат на обслуживание проходной, куда включили стоимость модернизации и работы контрольно-пропускного пункта. Эту сумму разделили на пять частей пропорционально транспортному трафику.

26 июня «Белвесту» направили для подписания договор о пользовании проходной, однако он так и не был заключен даже после нескольких напоминаний. После этого компанию предупредили, что с 22 июля их транспорт перестанут пропускать через проходную.

В ответ на это, как считают в «Красном Октябре», представители «Белвеста» заблокировали проходную своим транспортом. Кроме собственника проходной, неудобства терпели сотрудники фабрики «Сан Марко» и еще двух компаний, арендующих здесь площади. Как уверяют в администрации «Красного Октября», эти фирмы исправно оплачивают услуги проходной.



Фото предоставлено Павлом Мартыновым

Генеральный директор СООО «Белвест» Юрий Суманеев поделился своим видением создавшейся ситуации:

— Затор у ворот образовался из-за того, что транспорт «Белвеста» не может попасть на собственную территорию из-за неправомерных действий руководства «Красного Октября». Никаких препятствий для другого транспорта автомобили «Белвеста» умышленно не создают.

По словам Юрия Суманеева, договор о пользовании проходной, который просят подписать «Белвест», содержит затраты, которые не относятся к взаимодействию предприятий. Поэтому «Белвест» и не заключает его и не пользуется проходной «Красного Октября». Сейчас транспорт ездит через ворота, открытие и закрытие, а также амортизацию которых предприятие готово оплачивать.

Поскольку транспорт «Белвеста» не может попасть на собственную территорию, компания несет экономические потери и собирается обратиться в экономический суд, чтобы взыскать «Красного Октября» понесенный ущерб.

В УВД облисполкома эту ситуацию «Витебскому курьеру» прокомментировали так:

— По поступившим вызовам на место инцидента были направлены сотрудники ГАИ. Водители, нарушившие правила остановки и стоянки транспортного средства, привлечены к административной ответственности. Но урегулирование вопроса пользования территорией предприятия субъектами хозяйствования находится вне компетенции милиции.