Президент подписал указ об осеннем призыве

Источник материала: Аргументы и факты

Документом предусматривается призвать в августе – ноябре 2019 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, сообщили на официальном сайте президента.

Выполнение Указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве.