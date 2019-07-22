Борьба с алкоголизмом и неудачные роли. Чем сегодня занимается актер, сыгравший Гарри Поттера

Источник материала: Tut.by

На момент выхода первого фильма о Гарри Поттере ему было всего лишь 12, а сегодня этому обаятельному мальчику исполняется 30 лет. Где теперь тот, кому пророчили конец карьеры после съемок в «Поттериане», и чем занимается? Вспоминаем в день рождения актера Дэниела Рэдклиффа.

Борется с алкоголизмом

В 2010 году Дэниел Рэдклифф откровенно признался: во времена съемок «Гарри Поттера» он был заядлым алкоголиком.

«Когда я был подростком, мне было трудно справиться с тем, что люди узнают меня в баре или пабе и наблюдают за мной, — пояснил актер. — Чтобы забыть об этом, сильно выпивал. Потом мне приходило в голову, что теперь я пьян и привлекаю еще больше внимания, и начинал пить снова. Это может разрушить вашу психику. Не хочу вдаваться в подробности, но я много пил, и это происходило каждый день — я напивался каждую ночь».

По признанию Рэдклиффа, под воздействием алкоголя он «превращался в другого человека», и поначалу ему это нравилось. Шумные вечеринки, после которых мало что можешь вспомнить, и есть настоящая жизнь знаменитостей — так считал Дэниел. К счастью, вскоре юный актер осознал, что это не так.

«В один прекрасный момент мне надоело получать по 20 сообщений за утро: „Где ты, парень? У тебя все в порядке?“ — Вспоминает он. — Я решил бросить пить, и это далось мне очень тяжело, я постоянно срывался. Но когда однажды я отправился на пятичасовую прогулку, понял, что пока я занимаюсь спортом, мне не хочется употреблять алкоголь. Осознав это, я начал ежедневно ходить в спортзал и усиленно тренироваться».

Защищает права ЛГБТ

В юности Дэниелу постоянно приписывали романы с коллегами по франшизе: то с Эммой Уотсон, которая сыграла Гермиону, то с Бонни Райт — она воплотила на экране Джинни Уизли, девушку Гарри Поттера. Но ни один из слухов о наличии у него второй половины так и не подтвердился. К тому же Рэдклифф активно выступал в защиту ЛГБТ-сообщества. Неудивительно, что в конце концов поклонники актера на полном серьезе начали думать, что он гей.

На самом деле его ненависть к гомофобии идет вовсе не от любви к мужчинам. «Мои родители были актерами, и я с детства общался со множеством гомосексуалов, никогда не разделяя людей по сексуальной ориентации», — делится он.

Сегодня актер активно поддерживает организацию «Тревор» — она занимается распространением достоверной информации о гомосексуальности и предотвращением самоубийств ЛГБТ-подростков.

«Я думаю, что с каждым новым поколением люди становятся все более открытыми в этом вопросе, более осведомленными и образованными, — отмечает актер. Но вместе с тем признает, что это «очень и очень медленный процесс».

Не жалеет о неудачных ролях

Пытаясь расправиться с нелестным званием «актера одной роли», Дэниел брался за самые нестандартные проекты. Например, играл парня, у которого внезапно начали расти рога. Или примерял амплуа живого трупа.

Поклонники подобным экспериментам рады не всегда. Но вот что о не слишком удачных картинах думает сам Рэдклифф.

«Если ты жалеешь, значит, можешь вернуться в прошлое и все изменить. А если не можешь, то зачем изводить себя? Все же логично. Если я снимался в каком-то фильме, то наверняка извлек из этого какой-то урок. Уж точно это не было пустой тратой времени. Так что мне бы не хотелось ничего менять. Конечно, чего лукавить, некоторые роли я выбирал, потому что надеялся на награды, но прошли годы — и я могу трезво оценить то, что получилось. Да, приз мне не дали, но я сыграл хорошо. Стыдиться незачем. Вообще, многие артисты стремятся разнообразить свое амплуа, но у них оказывается больше ограничений, чем у меня, хоть меня и называли раньше актером одной роли. Вот Пол Дано, к примеру, с которым я снимался в картине «Человек — швейцарский нож», умеет выбирать совершенно разных персонажей, у него вообще нет как такового амплуа. Многие ему завидуют. Это очень хорошо, когда ты можешь варьировать свою работу, а не застреваешь в одном образе. Вот, к примеру, мне бы хотелось сыграть в каком-нибудь огромном фильме-катастрофе. Надеюсь, представится шанс. Наверное, я в удачном положении сейчас: финансовая независимость дает мне возможность делать то, что мне действительно нравится. Что самое смешное, в реальной жизни я раб привычек, погрязнуть в рутине для меня — обычное дело. Хорошо хоть, что работа есть, а то бы всю жизнь валялся на диване».

Собирается жениться

Личную жизнь «мальчика, который выжил», вряд ли назовешь бурной и уж тем более скандальной. Вот уже 7 лет Рэдклифф встречается со своей партнершей по фильму «Убей своих любимых» Эрин Дарк. Эрин старше Дэниела на 5 лет и на столько же сантиметров выше, что очень волнует преданных фанаток актера. Но саму пару ни та, ни другая разница не беспокоит.

Как и любому, кто давно состоит в отношениях, Дэниелу не удается избежать вопросов о женитьбе. Два года назад он отметил, что они с Эрин о браке говорят постоянно. «Кольцо я уже купил, но больше пока ничего говорить не буду. Помнится, три года назад уже ходили слухи о нашей помолвке, но отец Эрин их опроверг. Не хочу больше рисковать. Есть в браке что-то фантастическое… Конечно, это стресс, но думаю, мне это скоро светит», — заявил он. Правда, с тех пор о свадьбе ни слуху ни духу.