Как будут насчитывать коммуналку тем, кто попал в базу «тунеядцев»

«Вечерний Брест» . Много ли брестчан состоят в базе тунеядцев, сколько человек оттуда уже было исключено и возможен ли возврат переплаченных сумм за ЖКУ, если ошибочно оказались в базе? База обновляется каждые три месяца. При этом, как отмечают специалисты, она полностью не выверена, некоторые люди могут там оказаться по ошибке, пишет. Много ли брестчан состоят в базе тунеядцев, сколько человек оттуда уже было исключено и возможен ли возврат переплаченных сумм за ЖКУ, если ошибочно оказались в базе?





Базу данных формирует Министерство труда и соцзащиты, затем доводит до комиссий по координации работы по содействию занятости населения. Специалисты этих комиссий информируют людей о том, что они попали в эту базу, а также проверяют соответствие сведений действительности. Это довольно непросто.





— Мы обзванивали всех людей в базе, высылали письма с уведомлением. В письме содержится сообщение о том, что человек находится в этой базе, и указаны контакты, по которым можно узнать подробную информацию, рекомендации о том, что предпринять, чтобы не считаться тунеядцем. Бывало, мы и по 5 раз высылали одному и тому же человеку письмо с уведомлением о том, что он состоит в этой базе, с просьбой откликнуться — но тщетно. Информируют граждан и работники ЖЭСов: вписывают информацию в жировки, по квартирам ходят. Но и это не всегда приносит результат, — рассказывает секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения при администрации Ленинского района Ирина Григорук.





Сегодня почти 23 тысячи брестчан находятся в базе не задействованных в экономике области. При этом с начала года почти 5 тысяч были из нее исключены, поскольку предоставили комиссиям необходимые документы. Как поясняют специалисты, списки постоянно отрабатываются. И раз в три месяца идет их подача в ЖКХ, где уже для тех, кто состоит в этой базе, начисляют повышенный тариф за горячую воду.









— Большая часть людей, которые состоят в базе, работают за границей. У нас нет сведений об их занятости. Если бы люди просто принесли, выслали по почте или факсу документы с указанием места работы — они были бы исключены из этой базы. Нас интересует только документ, который подтвердит, что человек работает за границей, — поясняет секретарь постоянно действующей комиссии при администрации Ленинского района Татьяна Омельянюк.





В то же время, если кто-то оказался в базе случайно, а ему пришла жировка с полной стоимостью за горячую воду и он ее оплатил, — возможен перерасчет и возврат переплаченных средств. Но только в том случае, если человек доказал свое ошибочное включение в базу.





Уже к следующему кварталу его вычеркнут из списков, если он по-прежнему будет работать. Те, кто состоит в базе, не только платит за горячую воду по повышенным тарифам. С 1 марта списки из базы не задействованных в экономике страны людей подаются в отдел по учету и распределению жилья: тунеядцы не смогут получить субсидию государства на покупку или строительство недвижимости. Также с 1 октября помимо оплаты в полном объеме горячей воды добавится и 100-процентная оплата за отопление и газоснабжение. А значит, жировка для кого-то опять значительно «потяжелеет».