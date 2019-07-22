|
Данные ЦИК: Партия Зеленского получает 253 места в Раде из 424
Источник материала: Партизан
В Верховную Раду Украины проходят пять партий.
Центральная избирательная комиссия Украины обрабатывает электронные протоколы окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 43.11%. Об этом сообщает
На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13.03%, третьем – «Батькивщина» - 8.18%, четвертом «Европейская солидарность» - 8.15%, пятом – «Голос» - 5.87%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Верховную Раду Украины проходят пять партий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)