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Данные ЦИК: Партия Зеленского получает 253 места в Раде из 424

23.07.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Верховную Раду Украины проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины обрабатывает электронные протоколы окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 43.11%. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13.03%, третьем – «Батькивщина» - 8.18%, четвертом «Европейская солидарность» - 8.15%, пятом – «Голос» - 5.87%.
 
 
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В Верховную Раду Украины проходят пять партий.
 
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