Сельхозакадемии не хватило студентов

Белорусские вузы при условии нехватки желающих учиться на бюджетной форме могут объявлять о дополнительном наборе на остающиеся места. В 2019-м году практически во всех высших учебных заведениях сложился конкурс.





Пока о планах объявить дополнительный набор заявила Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА). Вузу не хватило 75 абитуриентов на специальности биологического профиля.





Желающие поступить на вакантные места в БГСХА должны иметь сертификаты ЦТ по государственному языку, а также химии и биологии. Дополнительный набор, традиционно, пройдет с 30 июля по 2 августа.





Другие белорусские вузы, объявлявшие в минувшие годы о допнаборе, в этом году, судя по всему, укомплектованы. Так, конкурс сложился и в Белорусско-Российском университете, и в Витебском технологическом, и в других университетах. Вполне вероятно, что БГСХА будет единственным вузом, объявившем в этом году о допнаборе.









Конкурс и проходные баллы в белорусские вузы заметно выросли в этом году из-за новой методики оценки централизованного тестирования, в результате чего средние оценки у абитуриентов увеличились, а подавляющее большинство ребят преодолело необходимые пороги.





Сельхозакадемия в Горках славится не только своим возрастом: это учебное заведение считается лучшим среди аналогичных. Среди знаменитых выпускников академии – замглавы Администрации президента Николай Снопков, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец и президент Беларуси Александр Лукашенко.



