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Сельхозакадемии не хватило студентов
Источник материала: Партизан
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) объявит о дополнительном наборе студентов на бюджет, сообщает
Белорусские вузы при условии нехватки желающих учиться на бюджетной форме могут объявлять о дополнительном наборе на остающиеся места. В 2019-м году практически во всех высших учебных заведениях сложился конкурс.
Пока о планах объявить дополнительный набор заявила Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА). Вузу не хватило 75 абитуриентов на специальности биологического профиля.
Желающие поступить на вакантные места в БГСХА должны иметь сертификаты ЦТ по государственному языку, а также химии и биологии. Дополнительный набор, традиционно, пройдет с 30 июля по 2 августа.
Другие белорусские вузы, объявлявшие в минувшие годы о допнаборе, в этом году, судя по всему, укомплектованы. Так, конкурс сложился и в Белорусско-Российском университете, и в Витебском технологическом, и в других университетах. Вполне вероятно, что БГСХА будет единственным вузом, объявившем в этом году о допнаборе.
Конкурс и проходные баллы в белорусские вузы заметно выросли в этом году из-за новой методики оценки централизованного тестирования, в результате чего средние оценки у абитуриентов увеличились, а подавляющее большинство ребят преодолело необходимые пороги.
Сельхозакадемия в Горках славится не только своим возрастом: это учебное заведение считается лучшим среди аналогичных. Среди знаменитых выпускников академии – замглавы Администрации президента Николай Снопков, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) объявит о дополнительном наборе студентов на бюджет, сообщает Sputnik.
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