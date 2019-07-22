ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сельхозакадемии не хватило студентов

23.07.2019 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) объявит о дополнительном наборе студентов на бюджет, сообщает Sputnik.

Белорусские вузы при условии нехватки желающих учиться на бюджетной форме могут объявлять о дополнительном наборе на остающиеся места. В 2019-м году практически во всех высших учебных заведениях сложился конкурс.

Пока о планах объявить дополнительный набор заявила Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА). Вузу не хватило 75 абитуриентов на специальности биологического профиля.

Желающие поступить на вакантные места в БГСХА должны иметь сертификаты ЦТ по государственному языку, а также химии и биологии. Дополнительный набор, традиционно, пройдет с 30 июля по 2 августа.

Другие белорусские вузы, объявлявшие в минувшие годы о допнаборе, в этом году, судя по всему, укомплектованы. Так, конкурс сложился и в Белорусско-Российском университете, и в Витебском технологическом, и в других университетах. Вполне вероятно, что БГСХА будет единственным вузом, объявившем в этом году о допнаборе.


Конкурс и проходные баллы в белорусские вузы заметно выросли в этом году из-за новой методики оценки централизованного тестирования, в результате чего средние оценки у абитуриентов увеличились, а подавляющее большинство ребят преодолело необходимые пороги.

Сельхозакадемия в Горках славится не только своим возрастом: это учебное заведение считается лучшим среди аналогичных. Среди знаменитых выпускников академии – замглавы Администрации президента Николай Снопков, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец и президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) объявит о дополнительном наборе студентов на бюджет, сообщает Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый микрорайон начнут возводить в Пинске в конце года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика