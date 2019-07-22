Загадки АПК: куда исчезла пятая часть голов в животноводстве?

Недавно в одном из хозяйств Гомельской области проверяющие обнаружили, что фактическое наличие коров на фермах оказалось более чем на 1000 голов меньше, чем числилось по документам. Никто из работников, специалистов и руководителей, не смог внятно объяснить эту недостачу.





«Наше мнение» . — В большей степени эти огрехи предопределяются прежней практикой хозяйствования, о которой говорят специалисты. Животные болеют, случается падеж, который нельзя показать в отчетности. «Из половины проверенных сельхозпредприятий больше половины работают с нарушениями содержания скота. Самое распространенное из них – неудовлетворительный уход за животными, — пишет Контсантин Скуратович в комментарии на сайте. — В большей степени эти огрехи предопределяются прежней практикой хозяйствования, о которой говорят специалисты. Животные болеют, случается падеж, который нельзя показать в отчетности.





Например, существует допустимая норма прирезки скота, которая не превышает 5%. А на Западе норма падежа достигает 30%. Наши хозяйства стремятся любой ценой выдержать норму. И часто ее нарушает. Так появляются тайные захоронения, которые не учитываются статистикой. На самом деле такие захоронения вредят окружающей среде, угрожают здоровью населения.





«С учетом этих обстоятельств, можно сказать, что на внутреннем рынке продукция животноводства отрасли находит спрос и сбыт, поскольку он надежно закрыт от импортеров. Но от амбициозной задачи завоевать внешние рынки, скорее всего, придется отказаться, — отмечает автор комментария. — Тем более что во всем мире начинают доминировать покупатели из числа защитников животных и фермеры, которые применяют в своих хозяйствах крестьянские технологии и производят экологически чистую продукцию».









В этом смысле симптоматичной можно назвать практику, которая все прочнее утверждается в Германии. Министр сельского хозяйства Юлия Клекнер недавно выступила с инициативой, которая вызвала оживленную критику общественности. Она предложила маркировать мясные продукты таким образом, чтобы по этикетке на упаковке покупатель мог отличать мясо, произведенное по более высоким стандартам от продукта, произведенное по минимально допустимым стандартам. Идея министра заключалась в том, что маркировка позволяет судить о том, как содержались животные до забоя.





Защитники животных, с которыми солидаризуется Социально-демократическая партия Германии, требуя от министра, представительницы Христианско-демократического союза, чтобы такая маркировка стала обязательной. Со своей стороны, министр внутренних дел Хорст Зеехофер тоже предлагает ввести государственный знак, позволяющий покупателю квалифицированно судить о происхождении мяса. Такие меры могут привести к улучшению содержания животных на фермах.