Дракохруст: Украинские выборы открывают путь к новым Минским соглашениям по Украине

«Мамахохотала» и другие





Успех партии в голосовании по партийным спискам был предсказуем, его сулили результаты социологических опросов. Однако еще вчера, когда еще не были известны результаты голосования в мажоритарных округах, политики обсуждали, сколько мандатов по «мажоритарке» возьмет «Слуга народа». В мажоритарных округах все же обычно люди голосуют за авторитетных, известных людей, исход голосования определяют в конце концов деньги.





А как формировался корпус кандидатов от «Слуги народа» известно — чуть ли не по объявлениям в интернете, через кастинг. И какие люди — свадебный фотограф, руководитель студии «Мамахохотала». Не только, разумеется, такие. Но и такие.





Уже ночью стало известно, что по мажоритарным округам партия одержала еще более впечатляющую победу, чем по партийным спискам. В результате впервые в новейшей украинской истории одна партия получила абсолютное большинство мандатов в Верховной Раде. Кстати, и фотограф, и «мамахохотун» были избраны.





Последствия этой победы для внутренней политики Украины — тема отдельного разговора. Для белорусов, пожалуй, не менее важны внешнеполитические последствия.









Референдум о переговорах с Россией





В разгар кампании президент Зеленский предложил провести новые мирные переговоры по Украине с участием лидеров России, Германии, Франции, Великобритании и США. Так называемый «нормандский формат +» — участники прошлых минских переговоров в 2014 и 2015 годах и лидеры двух стран, давших Украине гарантии территориальной целостности в далеком 1994 году. Провести новые переговоры было предложено в Минске.





Как нетрудно было предположить, Александр Лукашенко встретил предложение с большим энтузиазмом. Стоит отметить, что и Владимир Путин не отверг его с порога. Как и предполагалось он сказал, что до выборов такая встреча невозможна, «о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны».





До выборов действительно было непонятно, каков объем полномочий президента Зеленского. Парламентские выборы дали исчерпывающий ответ: Зеленский получил всю мыслимую власть.





В такой ситуации уклоняться от переговоров для Путина будет психологически невозможно. Им может предшествовать жест доброй воли вроде освобождения моряков, захваченных в Керченском проливе, а может и нет.





При всей важности гуманитарных аспектов конфликта ключевой вопрос — это все же вопрос политического урегулирования. И представляется, что парадоксальным образом сейчас наилучший момент для определения формулы этого урегулирования и для Зеленского, и для Путина.





Какое-то время Зеленский сможет делать все. Перед парламентскими выборами некоторые политики угрожали Зеленскому Майданом в случае чего. Сейчас, в ближайшие месяцы — какой Майдан? Любой Майдан разгонят под аплодисменты подавляющего большинства.





Один из соратников Зеленского между выборами туманно намекал на референдум о взаимоотношениях с Россией. Ну так вот 21 июля он и состоялся.





С другой стороны, и в Москве понимают, что такого бесспорного мандата, как сейчас, у Зеленского не будет никогда. Начнутся непростые будни, народное разочарование, оживет оппозиция, которая еще вчера была властью. Только сейчас Зеленский может пойти на компромиссы, на которые, возможно, не сможет пойти уже через полгода.





И дело не в формальных полномочиях. Сколько в истории примеров, когда формальная огромная власть высыпалась, как песок сквозь пальцы, с утратой народной поддержки.





Формула возможного компромисса





Ну а без компромиссов мира не бывает. Впрочем, есть исключение — это капитуляция. Украинская армия не взяла ни Донецк, ни Симферополь, ни тем более Москву. Так что о капитуляции говорить не приходится.





Представляется, что компромисс касается в первую очередь психологических моментов. И предшественник Зеленского — Петр Порошенко — после 2014 года не собирался и не пытался восстановить силой суверенитет Украины над Донбассом и Крымом.





Западные санкции не заставили Кремль уйти оттуда. Конфликт на востоке Украины в последние годы был низкоинтенсивный, за год стороны теряли примерно по сто человек. Жизнь и одного человека бесценна, но все же это не полномасштабные боевые действия.





Оппоненты Зеленского, клеймящие его как потенциального предателя, по существу тоже не имеют плана возвращения утраченных территорий.





Компромисс может заключаться в признании существующего положения, в котором фактический статус самопровозглашенных сепаратистских республик по существу ничем не отличается от статуса Крыма.





Это признание не означает признания законности статуса. Азербайджан не признает законным отделение от него Карабаха, Грузия — Абхазии, Республика Кипр — Республики Северного Кипра (последнее — уже почти полвека). Но войны ни в одном из этих мест нет (за исключением 2016 года в Карабахе).





О подобном же идет речь и в отношениях между Украиной и Россией. Именно об этом, а не о лукавом предложении Москвы Киеву вступить в переговоры с сепаратистами. Это на самом деле непринципиальный вопрос, это просто другая сторона признания существующего положения. Лидеры сепаратистов не скажут особо ничего сверх того, что могут сказать в Москве. Тбилиси ведет переговоры с Сухуми годами, Кишинёв с Тирасполем — годами. Что это меняет?





Тем не менее пойти на такой компромисс Зеленскому будет очень трудно. Он украинец, он лидер своего народа, он понимает, что такое решение будет вызовом патриотическим чувствам украинского народа, ему не хочется войти в украинскую историю, как лидер, который отдал Донбасс. На самом деле, отдал его совсем не он. Но может так получится.





Ну и есть вопрос западных санкций. Признание фактической ситуации не означает их отмену (санкции действуют и за Крым, где это признание имеет место). Но конечно это может повлечь за собой их ослабление или даже отмену. Допустить такую перспективу политически непросто, даже имея абсолютный перевес в парламенте.





Но решения застарелых конфликтов и не бывают простыми и легкими. Зеленский обещал мир. Описанным выше путем он может (может быть) добиться мира. Худого мира. Который, возможно, лучше хорошей войны.





Не стреляйте в тапера





Если встреча в верхах, предложенная Зеленским, состоится в ближайшее время в белорусской столице, то это будет сильный козырь для Минска и в его торгах с Москвой. Козырь скорее психологический: приехав в страну встречаться с грандами мировой политики, мириться с соседом — как-то неловко сразу после этого изнасиловать гостеприимных хозяев таких посиделок. Никто не поймет. Стрелять в тапера как-то не принято.





Не то чтобы кто-то из высоких гостей бросится на защиту, но при таком развитии событий и они будут выглядеть не очень вдохновляюще. А значит, загодя постараются предотвратить подобное развитие событий.



