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Трамп: Я не хочу убивать 10 миллионов человек
Источник материала: Партизан
США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.Oб этом заявил президент США Дональд Трамп
По его словам, в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
«Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей. У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней», , - заявил Трамп журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
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США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.Oб этом заявил президент США Дональд Трамп
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