Трамп: Я не хочу убивать 10 миллионов человек

По его словам, в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.





«Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей. У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней», , - заявил Трамп журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.



