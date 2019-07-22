|
Во вторник ожидаются дожди, со среды снова начнёт теплеть
Источник материала: Партизан
Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода,
Ночью по северо-востоку страны, а утром и днём на большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер будет северо-западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый, передает
Ночью прогнозируется 11-17 тепла, днем воздух прогреется до 18-24 со знаком "плюс".
24 июля кратковременные дожди пройдут лишь местами, днём по юго-востоку Беларуси возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.
Ночью ожидается от +10 до +15, днём будет 21-27 со знаком "плюс".
В четверг, 25 июля, осадков не ожидается, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.
Ночью термометры покажут 10-15 выше нуля, днём будет 22-29 тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)