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Во вторник ожидаются дожди, со среды снова начнёт теплеть

23.07.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

Ночью по северо-востоку страны, а утром и днём ​​на большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер будет северо-западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый, передает "Еврорадио".

Ночью прогнозируется 11-17 тепла, днем ​​воздух прогреется до 18-24 со знаком "плюс".

24 июля кратковременные дожди пройдут лишь местами, днём ​​по юго-востоку Беларуси возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.


Ночью ожидается от +10 до +15, днём ​​будет 21-27 со знаком "плюс".

В четверг, 25 июля, осадков не ожидается, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.

Ночью термометры покажут 10-15 выше нуля, днём ​​будет 22-29 тепла.
 
 
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Во вторник, 23 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.
 
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