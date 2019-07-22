Во вторник ожидаются дожди, со среды снова начнёт теплеть

"Еврорадио" . Ночью по северо-востоку страны, а утром и днём ​​на большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер будет северо-западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый, передает





Ночью прогнозируется 11-17 тепла, днем ​​воздух прогреется до 18-24 со знаком "плюс".





24 июля кратковременные дожди пройдут лишь местами, днём ​​по юго-востоку Беларуси возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.









Ночью ожидается от +10 до +15, днём ​​будет 21-27 со знаком "плюс".





В четверг, 25 июля, осадков не ожидается, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.





Ночью термометры покажут 10-15 выше нуля, днём ​​будет 22-29 тепла.