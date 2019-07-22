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Линдсей Хардинг стала первым белорусским тренером в женской НБА

23.07.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Баскетболистка сборной Беларуси с американскими корнями Линдсей Хардинг стала помощником главного тренера команды WNBA "Сакраменто Кингз".

"Линдсей — восходящая тренерская звезда, и я очень рад, что она присоединилась к нашей невероятно опытной команде тренеров", — сказал наставник "Сакраменто" Люк Уолтон. — "Ее баскетбольный IQ и доказанный успех на площадке станут ценным дополнением для нашей растущей команды, поскольку мы вместе работаем над созданием философии победителей на долгие годы". 

35-летняя Хардинг выступала за "Миннесоту", "Вашингтон", "Атланту", "Лос-Анджелес", "Нью-Йорк" и "Феникс", а также за сборную Беларуси. 

В 270 играх WNBA за карьеру Хардинг набирала в среднем 9,8 очка, делала 4,0 передачи и 2,9 подборов.
 
 
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Баскетболистка сборной Беларуси с американскими корнями Линдсей Хардинг стала помощником главного тренера команды WNBA "Сакраменто Кингз".
 
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