Washington Post: Huawei тайно помогала КНДР строить беспроводную сеть









Huawei в течение восьми лет сотрудничала с китайской госкомпанией Panda International Information Technology по ряду проектов и поставляла через нее оборудование для запуска сети в КНДР.





Власти КНДР решили воспользоваться услугами Huawei после визита Ким Чен Ира в головной офис компании в Шэньчжэне (Китай) в 2006 году. Северокорейская госкорпорация Korea Post and Telecommunications Corp и египетская компания Orascom Telecom Holding создали совместное предприятие CHEO и запустили сеть Koryolink в 2008 году. В проекте активно участвовала Panda International, через которую Huawei поставляла в КНДР базовые станции, антенны и другое оборудование. Также по заказу Korea Post и Orascom Huawei разработала протокол шифрования для сети.





Также известно, что Huawei сотрудничала с другой китайской компанией, Dandong Kehua, которая в 2017 году попала под санкции США за торговлю с КНДР, но роль этого сотрудничества в проекте по созданию сети неизвестна.





Поставки оборудования в КНДР могут означать, что Huawei, которая использует американские разработки и компоненты, нарушала санкции США в отношении Северной Кореи: США запретили поставки оборудования в КНДР, если доля американских компонентов в нем составляет более 10%.