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Washington Post: Huawei тайно помогала КНДР строить беспроводную сеть

23.07.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайская компания Huawei тайно помогала властям Северной Кореи создавать собственную беспроводную сеть Koryolink, пишет The Washington Post со ссылкой источники и внутренние документы компании.



Huawei в течение восьми лет сотрудничала с китайской госкомпанией Panda International Information Technology по ряду проектов и поставляла через нее оборудование для запуска сети в КНДР.

Власти КНДР решили воспользоваться услугами Huawei после визита Ким Чен Ира в головной офис компании в Шэньчжэне (Китай) в 2006 году. Северокорейская госкорпорация Korea Post and Telecommunications Corp и египетская компания Orascom Telecom Holding создали совместное предприятие CHEO и запустили сеть Koryolink в 2008 году. В проекте активно участвовала Panda International, через которую Huawei поставляла в КНДР базовые станции, антенны и другое оборудование. Также по заказу Korea Post и Orascom Huawei разработала протокол шифрования для сети.

Также известно, что Huawei сотрудничала с другой китайской компанией, Dandong Kehua, которая в 2017 году попала под санкции США за торговлю с КНДР, но роль этого сотрудничества в проекте по созданию сети неизвестна.

Поставки оборудования в КНДР могут означать, что Huawei, которая использует американские разработки и компоненты, нарушала санкции США в отношении Северной Кореи: США запретили поставки оборудования в КНДР, если доля американских компонентов в нем составляет более 10%.
 
 
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Китайская компания Huawei тайно помогала властям Северной Кореи создавать собственную беспроводную сеть Koryolink, пишет The Washington Post со ссылкой источники и внутренние...
 
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