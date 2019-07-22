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Финская газета сообщила о существовании плана по продаже Россией Карелии

23.07.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова. Тот заявил, что политическое руководство России работало на этой темой «за закрытыми дверями».

Кроме того, по словам Федорова, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью. В перечень, помимо Карелии, вошли Курильские острова, Калининградская область и Пыталовский район Псковской области, который до 2007 года был объектом территориальных претензий со стороны Латвии.

Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат.

В свою очередь бывший государственный секретарь при президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис сообщил РБК, что российское руководство никогда не ставило вопрос о продаже Республики Карелия Финляндии.


В 2007 году другая финская газета Kainuun Sanomat со ссылкой на анонимные источники сообщала, что президент Финляндии Мауно Койвисто (в 1982—1994 годах) получал от властей России предложение о покупке Карелии. Издание заявляло, что финские власти отказались от сделки, сочтя непосильным для страны подъем экономики на территории Карелии и восстановление разрушенной инфраструктуры.
 
 
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О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила...
 
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