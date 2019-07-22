Финская газета сообщила о существовании плана по продаже Россией Карелии

Кроме того, по словам Федорова, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, чьи проблемы, возможно, потребуется решать с международной помощью. В перечень, помимо Карелии, вошли Курильские острова, Калининградская область и Пыталовский район Псковской области, который до 2007 года был объектом территориальных претензий со стороны Латвии.





Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат.





РБК , что российское руководство никогда не ставило вопрос о продаже Республики Карелия Финляндии. В свою очередь бывший государственный секретарь при президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис сообщил, что российское руководство никогда не ставило вопрос о продаже Республики Карелия Финляндии.









В 2007 году другая финская газета Kainuun Sanomat со ссылкой на анонимные источники сообщала, что президент Финляндии Мауно Койвисто (в 1982—1994 годах) получал от властей России предложение о покупке Карелии. Издание заявляло, что финские власти отказались от сделки, сочтя непосильным для страны подъем экономики на территории Карелии и восстановление разрушенной инфраструктуры.



