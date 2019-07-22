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БелАЭС подключили еще к двум высоковольтным линиям

23.07.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусскую атомную электростанцию подключили еще к двум высоковольтным линиям. Продолжается подготовка распределительного устройства станции КРУЭ-330 кВ к его работе в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба «Белэнерго», с 18 по 20 июля оборудование КРУЭ-330 кВ было поставлено под напряжение, а по двум новым линиям напряжением 330 кВ был обеспечен переток мощности.

Теперь распределительное устройство БелАЭС связано с энергосистемой тремя линиями 330 кВ. Они соединяют его с подстанциями Поставы №1, Минск Северная и Сморгонь.

БелАЭС после включения двух новых линий достигла необходимой надежности электроснабжения площадки станции для дальнейших пуско-наладочных работ.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусскую атомную электростанцию подключили еще к двум высоковольтным линиям. Продолжается подготовка распределительного устройства станции КРУЭ-330 кВ к его...
 
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