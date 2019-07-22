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БелАЭС подключили еще к двум высоковольтным линиям
Источник материала: Партизан
Беларусскую атомную электростанцию подключили еще к двум высоковольтным линиям. Продолжается подготовка распределительного устройства станции КРУЭ-330 кВ к его работе в полном объеме.
Как сообщает
Теперь распределительное устройство БелАЭС связано с энергосистемой тремя линиями 330 кВ. Они соединяют его с подстанциями Поставы №1, Минск Северная и Сморгонь.
БелАЭС после включения двух новых линий достигла необходимой надежности электроснабжения площадки станции для дальнейших пуско-наладочных работ.
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Беларусскую атомную электростанцию подключили еще к двум высоковольтным линиям. Продолжается подготовка распределительного устройства станции КРУЭ-330 кВ к его...
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