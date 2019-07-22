Корреспондент поинтересовался у Вакарчука его отношением к законодательному урегулированию гастрольной деятельности украинских артистов на территории РФ.





"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессора, а другие - наоборот - активно гастролируют в России", - сказал Вакарчук.





По его мнению, если вопрос отношений с РФ не урегулировать на законодательном уровне, то он всегда будет "разделять общество".



