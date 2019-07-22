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Вакарчук хочет закон о "сосуществовании со страной-агрессором"
Источник материала: Партизан
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает, что в Украине необходимо принять закон, который регламентировал бы отношения Украины со страной-агрессором Россией. Об этом он сказал в комментарии
Корреспондент поинтересовался у Вакарчука его отношением к законодательному урегулированию гастрольной деятельности украинских артистов на территории РФ.
"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессора, а другие - наоборот - активно гастролируют в России", - сказал Вакарчук.
По его мнению, если вопрос отношений с РФ не урегулировать на законодательном уровне, то он всегда будет "разделять общество".
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Лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает, что в Украине необходимо принять закон, который регламентировал бы отношения Украины со страной-агрессором...
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