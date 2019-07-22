Мы разобрали новейший смартфон Xiaomi. Вот что там внутри

Источник материала: Tut.by

Мы часто покупаем гаджеты, не задумываясь, как они устроены — работает и работает. Однако понимание того, что внутри, может помочь продлить устройству жизнь, а вам — избежать незапланированных расходов на ремонт или покупку его замены. Да это же и просто любопытно, в конце концов. В первом материале совместного с Xiaomi цикла «Что у него внутри» мы «вскрыли» один из последних смартфонов китайского производителя — Mi 9T и теперь рассказываем вам, что там увидели.





Помог нам в этом Антон. Молодой человек с запоминающейся внешностью работает сервис-менеджером у дистрибьютора Xiaomi в Беларуси. Опыт специалиста — более двух лет, поэтому он может собирать и разбирать смартфоны с закрытыми глазами.





Сначала вкратце о характеристиках нашего Xiaomi Mi 9T. Смартфон получил пусть и не самую топовую, но при этом очень мощную начинку по вполне привлекательной цене (от 939 рублей). Кроме того, у него есть и своя «фишка» в виде выезжающей сверху фронтальной 20-мегапиксельной камеры (это позволило избежать размещения «челки» вверху экрана).





Здесь сверхконтрастный 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2340 пикселей, новейший чип Snapdragon 730 (8 нм, набирает в AnTuTu более 200 тысяч баллов), 6 или 8 ГБ оперативной памяти, от 64 ГБ постоянной памяти, трио основных камер — 48 Мп, 8 Мп (телефото), 13 Мп (широкоугольная) и аккумулятор на 4000 мАч.

По словам Антона, простые аппараты со съемной крышкой разбирать гораздо легче, но у нас задача посложнее, так как Xiaomi Mi 9T — монолитное устройство. Забегая вперед, скажу, что на полную разборку устройства у нас ушло около 15 минут.

Инструменты — фен, отвертка, медиатор, пинцет и шприц с растворителем (он нужен для удаления старого клея перед обратной сборкой).





Антон предупреждает: несмотря на то что для умелых рук разборка гаджета — не самый сложный процесс, не стоит это делать дома. «Многих белорусов, которые учатся по роликам в Сети, это не останавливает, и собирать смартфоны обратно приходится уже в сервисном центре, — рассказывает специалист. — Около 15% обращений сейчас — это «ой, а я просто хотел поменять батарейку/экран/что-то еще».

А мы тем временем начинаем. Самым длительным стал первый этап — отклейка крышки. Это делается с помощью специального фена при температуре 200−250 градусов. Спустя некоторое время клей под воздействием горячего воздуха размягчается, и мы можем аккуратно снять крышку.

Для этого Антон поддевает ее в углу с помощью тонкого пластика и затем использует медиатор — музыкальный аксессуар оказался незаменимым инструментом для работников сервисов.





Спрашиваю у мастера, как долго он занимается смартфонами.

— Уже несколько лет. Что могу сказать об изменениях за это время? Смартфоны стали больше, разбирать их стало сложнее. Если раньше у всех были съемные крышки, то сейчас большинство — проклеенные монолиты, как этот. Количество болтов внутри тоже возросло. А в целом компоновка не меняется.

По словам Антона, было бы сложнее, если бы наш аппарат был водонепроницаемым. Там и клея больше, и все отверстия — вроде 3,5 мм-разъема или лотка для SIM-карт — дополнительно оснащены резиновыми заглушками. Кроме того, сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 9T встроен в экран, а не расположен сзади — это упрощает снятие крышки.

Итак, крышка снята. Перед нами — все «внутренности» смартфона как на ладони. Самый большой элемент — массивный аккумулятор, над которым размещена NFC-антенна, которая используется для быстрого коннекта с другими устройствами и бесконтактных платежей.



NFC-антенна

Пластиковые накладки — это защита платы от повреждений, статического электричества, радиопомех и одновременно теплоотвод для мощного процессора. Тут же мы видим выходы Wi-Fi антенны и основной радиоантенны, отвечающей за прием сети.



Эти элементы отвечают за устойчивый Wi-Fi-прием

Снизу под аккумулятором расположена акустическая камера динамика — здесь в смартфоне создается звук.



Акустическая камера динамика

Следующий этап разборки — откручивание винтов. «Здесь они все одинакового размера, поэтому складываем их в одну кучку, но бывает и иначе, тогда нужно запоминать, откуда какой», — рассказывает Антон.





Теперь мы можем поднять защиту и увидеть основную плату с процессором и памятью, а также механизм фронтальной камеры (напомним, она прячется в корпусе и выдвигается для создания селфи или распознавания лица).



Защитный слой с выведенными антеннами

— Как только у нас появился доступ к аккумулятору, сразу же отключаем его, чтобы случайно не закоротить какой-нибудь модуль или не испортить саму батарею, — продолжает Антон. — Кстати, в несъемных аккумуляторах есть свой большой плюс — они позволяют вместить в тонкий корпус батарею большей емкости, чем в случае с «классическим» съемным элементом. С другой стороны, это может сыграть злую шутку, если вы вдруг замочили аппарат — батарейку для сушки самим уже не достать.



Шлейф аккумулятора

Следующий этап нашей разборки — это удаление акустической камеры динамика. Под ним находится дополнительная плата, отвечающая за зарядку, звук, вибро. Тут же видим лоток с SIM-картами и устройство, считывающее с них информацию. «Кстати, конструкция вибромотора здесь классическая — моторчик со смещенным центром тяжести крепко крепится к корпусу и поэтому вибрирует весь смартфон», — поясняет специалист.





Основную и дополнительную платы поверх батареи соединяет интерфейсный кабель. По нему, к примеру, передается звук к динамику, а также сетевая информация от SIM-карт к процессору.



Шлейф интерфейсного кабеля

Подняв дополнительную плату, мы видим нижнюю часть дисплея, на которой располагается сканер отпечатков пальцев.



Дополнительная плата. Металлический квадратик на заднем плане посередине — сканер отпечатков

Теперь мастер отстегивает все шлейфы от основной платы — основной камеры, двух других фотомодулей, батареи… Спрашиваю у Антона, почему все элементы крепятся именно шлейфами?

— Обычная спайка стоит дешевле, но ухудшает ремонтопригодность устройства. Поэтому в более дорогих гаджетах используют именно шлейфы. Если что, элемент просто отщелкивается и заменяется на запасной, — рассказывает он.



Сдвоенный фотомодуль со шлейфом

Мы достаем необычную выдвижную фронталку. Уточняю — насколько такая система надежна?

— В моем пинцете сейчас шаговый двигатель. Такая штука используется, например, в 3D-принтерах или фрезеровочных 3D-станках, и уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. Если вкратце, на двигатель подается импульс, и он совершает некоторое количество оборотов, как результат — механизм крепления камеры едет по резьбе, отметил Антон.



Механизм для фронтальной камеры

Сверху мы видим второй динамик. Если нижний отвечает за звук, воспроизводимый смартфоном, то этот — за передачу голоса собеседника.

Наконец, снимаем основную плату. Мощный процессор требует хорошего охлаждения, поэтому его закрывает большая медная пластина, приклеенная термопастой.



Разговорный динамик — со стрелочкой, внизу видна медная пластина с термопастой

Последним элементом, который мы достали, был аккумулятор. Для того чтобы его поднять, используются специальные «хваты» на самой батарее. Под ним расположена клейкая основа для максимально надежного крепления к корпусу.





Итак, перед нами остался корпус с дисплеем.

— Экран мы сейчас снимать не будем, но я расскажу, как это делается, — говорит Антон. — Для этого используется специальная площадка, которая прогревается до 80−100 градусов, пока экран равномерно не отклеится. Для его отсоединения мы, как правило, используем тоненькие присоски.

Напоследок, перед сборкой, делаем финальную фотографию. Вот как выглядит Xiaomi Mi 9T во всей красе:





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