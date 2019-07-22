Важно уметь общаться с людьми

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Именно это качество считает самым важным для работника военного комиссариата заместитель военного комиссара Городокского района — начальник мобилизационной группы Александр Ляховский. По итогам работы в 2018 г. он занесён на районную Доску почёта.





Александр Ляховский служит в военном комиссариате Городокского района уже шесть лет, а для военнослужащих, которые часто переезжают из одной части страны в другую при смене места службы, это довольно долгий срок. По итогам 2017-2018 учебного года мобилизационная группа, которую он возглавляет, заняла первое место среди аналогичных отделов (групп) области. Специальная комиссия проводила комплексную проверку мобилизационной готовности. Комиссариат Городокского района, один из немногих, получил задание на практическое оповещение и сбор военнообязанных без их отправки в Вооружённые Силы Республики Беларусь и блестяще справился с ним. Также высокую оценку членов комиссии получила работа военного комиссариата по ведению воинского учёта, накоплению военно-обученных ресурсов. С учётом ещё многих факторов комиссариат Городокского района набрал наибольшее количество баллов и занял первое место.

- Если у гражданина спросить, чем занимается военный комиссариат, он наверняка ответит: «Призывом», — говорит Александр Ляховский. — Однако это совсем не так. Призыв на срочную службу занимает около 30% от объёма всей работы комиссариатов, столько же — территориальная оборона. Большую часть работы составляет мобилизационная работа, которая включает в себя подготовку военнообязанных на военных сборах, укомплектование личным составом Вооружённых Сил и других воинских формирований по штатам военного времени, проведение проверок состояния воинского учёта в местных исполнительных и распорядительных органах и организациях района, контроль за готовностью организаций к предоставлению транспортных средств по мобилизации в воинские части.

Главным качеством работника комиссариата является умение общаться с людьми, считает заместитель военного комиссара. Служба в армии, где командиры отдают чёткие приказы, а военнослужащие их выполняют, кардинально отличается от службы в военном комиссариате. Здесь люди в форме работают с гражданским населением. Александр Ляховский отмечает, что повестки о призыве на военные сборы получает большее количество мужчин, чем впоследствии будут направлены на них. Затем начальник мобилизационной группы и его подчинённые общаются с теми, кто потенциально отправится на сборы. Граждане приходят в военный комиссариат и рассказывают о своих проблемах: кто-то говорит, что не может поехать на сборы, потому что жена работает и некому забирать ребёнка и т. д. Несмотря на то, что это не является законным основанием для отказа от мобилизации, ему по возможности идут навстречу. Многие обращаются в военный комиссариат с просьбой, чтобы их призвали на военные сборы. Александр Ляховский взвешивает все «за» и «против» и формирует списки тех, кто в итоге будет призван на военные сборы. Он подчёркивает, что среди городокчан нет «отказников», которые любыми доступными им способами стремятся «откосить» от выполнения своего воинского долга. Мужчины понимают, что действуют на благо своей Родины и её обороноспособности.

Любовь ШЛЕЙКО.