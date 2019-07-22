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Американский профессор создал очень короткий IQ-тест. Сможете решить?

23.07.2019 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский профессор из Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик разработал короткий тест, который определит уровень интеллекта человека при помощи трех вопросов. Об этом пишет The Mirror.


Фото: NeONBRAND / Unsplash

Этот тест назвали «Тест на когнитивное отражение». Он был создан еще в 2005 году, но стал популярен лишь недавно.

В рамках исследования Шейн Фредерик опробовал этот тест на 3 тысячах человек из разных областей образования. Оказалось, что 83% опрошенных не смогли ответить правильно: они выбрали неверные ответы вроде 10 центов, 100 минут и 24 дня.

Проверьте свои силы тоже.

1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

Ответ

5 центов

Предположим, что теннисный мячик стоит X. Тогда ракетка+мячик = X + (X + 1) = 1,1 или 1,10 доллара. Это означает, что 2X + 1 = 1,1, затем 2X = 0,1, поэтому X = 0,05. Это означает, что мяч стоит 5 центов, а ракетка 1,05.

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

Ответ

5 минут

Если для создания 5 вещей требуется 5 машин и 5 минут, то для создания 1 вещи потребуется 1 машина и 5 минут. Если у нас есть 100 машин, работающих одновременно, то каждая может создать вещь за 5 минут. Так что через 5 минут будет 100 вещей.

3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Ответ

47 дней

Если каждый день количество кувшинок увеличивается в два раза, значит, пятно каждый день удваивается. Так что на 47 день озеро уже наполовину заросло кувшинками.

 
 
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Тест был создан еще в 2005 году, но стал популярен лишь недавно.
 
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