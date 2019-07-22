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Американский профессор создал очень короткий IQ-тест. Сможете решить?
Источник материала: Tut.by
Американский профессор из Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик разработал короткий тест, который определит уровень интеллекта человека при помощи трех вопросов. Об этом пишет
Этот тест назвали «Тест на когнитивное отражение». Он был создан еще в 2005 году, но стал популярен лишь недавно.
В рамках исследования Шейн Фредерик опробовал этот тест на 3 тысячах человек из разных областей образования. Оказалось, что 83% опрошенных не смогли ответить правильно: они выбрали неверные ответы вроде 10 центов, 100 минут и 24 дня.
Проверьте свои силы тоже.
1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?
Ответ
5 центов
Предположим, что теннисный мячик стоит X. Тогда ракетка+мячик = X + (X + 1) = 1,1 или 1,10 доллара. Это означает, что 2X + 1 = 1,1, затем 2X = 0,1, поэтому X = 0,05. Это означает, что мяч стоит 5 центов, а ракетка 1,05.
2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
Ответ
5 минут
Если для создания 5 вещей требуется 5 машин и 5 минут, то для создания 1 вещи потребуется 1 машина и 5 минут. Если у нас есть 100 машин, работающих одновременно, то каждая может создать вещь за 5 минут. Так что через 5 минут будет 100 вещей.
3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?
Ответ
47 дней
Если каждый день количество кувшинок увеличивается в два раза, значит, пятно каждый день удваивается. Так что на 47 день озеро уже наполовину заросло кувшинками.
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Тест был создан еще в 2005 году, но стал популярен лишь недавно.
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