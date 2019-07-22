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В пункте пропуска «Кузница» с 23 июля затруднено движение

23.07.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В пункте пропуска «Кузница» с 23 июля затруднено движение
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

В связи с ремонтом могут возникнуть временные трудности при пересечении границы

Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок. 

В пункте пропуска «Кузница» с 23 июля затруднено движение
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С 23 июля в польском пункте пропуска «Кузница» (с белорусской стороны - «Брузги») проводятся ремонтные работы.
 
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