Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
В связи с ремонтом могут возникнуть временные трудности при пересечении границы
Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок.
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В пункте пропуска «Кузница» с 23 июля затруднено движение
23.07.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
В связи с ремонтом могут возникнуть временные трудности при пересечении границы
Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок.
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С 23 июля в польском пункте пропуска «Кузница» (с белорусской стороны - «Брузги») проводятся ремонтные работы.
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