Вышла в свет новая книга Татьяны Хвагиной о Пинске

Источник материала: Пинский Вестник

Вышла в свет новая, безусловно, шикарно иллюстрированная книга о Пинске.



Издательство «Вышэйшая школа» продолжило сотрудничество с нашим замечательным автором и неутомимым экскурсоводом Татьяной Хвагиной, рассказывая о прошлом и настоящем столицы Полесья. Прочитать об этом можно на нескольких языках: белорусском, русском и английском. Причем если текстом занимался один человек, то многочисленные иллюстрации подготовила группа пинских фотографов. В этом заключается особенность издательского проекта. Такой подход позволил расширить жанровый характер светописи, показать необычные ракурсы, и что немаловажно, широко представить работы пинчан, увлеченных творческой фотографией. В книгу вошли снимки Руслана Маркевича, Вячеслава Ильенкова, Павла Куницкого, Дмитрия Ленковца, Степана Горенца, Александра Шатохина, Евгения Володько, Сергея Демьянова, Олега Шумигая. Использованы материалы из фондов Музея Белорусского Полесья и городской газеты «Пінскі веснік».



«Пинск - полесская легенда» уже в продаже в книжных магазинах. Тираж относительно небольшой - 1500 экземпляров. Так что со временем альбом станет памятным изданием в домашней библиотеке, сохранив образ града над Пиной в тот год, когда он являлся культурной столицей Беларуси.



Леонид СЛАВИН