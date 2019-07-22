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Вышла в свет новая книга Татьяны Хвагиной о Пинске

23.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Вышла в свет новая, безусловно, шикарно иллюстрированная книга о Пинске.

  Издательство «Вышэйшая школа» продолжило сотрудничество с нашим замечательным автором и неутомимым экскурсоводом Татьяной Хвагиной, рассказывая о прошлом и настоящем столицы Полесья. Прочитать об этом можно на нескольких языках: белорусском, русском и английском. Причем если текстом занимался один человек, то многочисленные иллюстрации подготовила группа пинских фотографов. В этом заключается особенность издательского проекта. Такой подход позволил расширить жанровый характер светописи, показать необычные ракурсы, и что немаловажно, широко представить работы пинчан, увлеченных творческой фотографией. В книгу вошли снимки Руслана Маркевича, Вячеслава Ильенкова, Павла Куницкого, Дмитрия Ленковца, Степана Горенца, Александра Шатохина, Евгения Володько, Сергея Демьянова, Олега Шумигая. Использованы материалы из фондов Музея Белорусского Полесья и городской газеты «Пінскі веснік».

  «Пинск - полесская легенда» уже в продаже в книжных магазинах. Тираж относительно небольшой - 1500 экземпляров. Так что со временем альбом станет памятным изданием в домашней библиотеке, сохранив образ града над Пиной в тот год, когда он являлся культурной столицей Беларуси.
 
  Леонид СЛАВИН

 
 
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  Вышла в свет новая, безусловно, шикарно иллюстрированная книга о Пинске.   Издательство «Вышэйшая школа» продолжило сотрудничество с нашим замечательным...
 
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