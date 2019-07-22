|
Подросток из США забил пенальти в воздухе и вызвал овации соцсетей. Но русские недовольны
Источник материала: Tut.by
Школьнику из США удалось забить эффектное пенальти в воздухе и вызвать бурную реакцию соцсетей — большинству пользователей такой трюк очень понравился. Но потом в комментарии пришли русскоязычные юзеры и что-то пошло не так. Об этом
13-летний Джордж Уорбертон из Лос-Анджелеса (США) больше года занимается брейк-дансом, уличной хореографией и прыжками как на твердой поверхности, так и на батутах. Ролики с выполненными трюками парень загружает в
В середине июля
Видео быстро набрало популярность, собрав уже больше 140 тысяч просмотров. Большинство юзеров в комментариях хвалили Джорджа. «Великолепное пенальти, бро!», «Абсолютный класс! Продолжай стараться, это только начало, друг», — отметили некоторые в комментариях.
Правда, через некоторое время под постом начали появляться и записи русскоязычных пользователей. Не всем из них трюк понравился. «По мячу можно бить только один раз, а тут два касания по мячу», «Нравится… Но было два касания при пробитии мяча. А это нарушение правил», — заявили недовольные.
Похожая реакция была и у читателей популярного ресурса Sports.ru,
Сам Джордж на подобные комментарии пока никак не реагирует.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с трюком быстро набрало популярность, собрав уже больше 140 тысяч просмотров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)