Подросток из США забил пенальти в воздухе и вызвал овации соцсетей. Но русские недовольны

Источник материала: Tut.by

Школьнику из США удалось забить эффектное пенальти в воздухе и вызвать бурную реакцию соцсетей — большинству пользователей такой трюк очень понравился. Но потом в комментарии пришли русскоязычные юзеры и что-то пошло не так. Об этом пишет Media Leaks.

13-летний Джордж Уорбертон из Лос-Анджелеса (США) больше года занимается брейк-дансом, уличной хореографией и прыжками как на твердой поверхности, так и на батутах. Ролики с выполненными трюками парень загружает в Instagram .

В середине июля появилось видео , в котором Джордж эффектно забил пенальти в воздухе. Сперва он подбежал к мячу, подпрыгнул, прокрутился в воздухе и ногой отправил мяч в ворота. При этом удар получился крученым, так что в последний момент снаряд изменил траекторию и не дался в руки вратарю.

Видео быстро набрало популярность, собрав уже больше 140 тысяч просмотров. Большинство юзеров в комментариях хвалили Джорджа. «Великолепное пенальти, бро!», «Абсолютный класс! Продолжай стараться, это только начало, друг», — отметили некоторые в комментариях.

Правда, через некоторое время под постом начали появляться и записи русскоязычных пользователей. Не всем из них трюк понравился. «По мячу можно бить только один раз, а тут два касания по мячу», «Нравится… Но было два касания при пробитии мяча. А это нарушение правил», — заявили недовольные.

Похожая реакция была и у читателей популярного ресурса Sports.ru, поделившегося заметкой про Уорбертона. Правда, там между пользователями разгорелся спор, могли бы засчитать подобный трюк за гол в реальной игре или нет.



Скриншот с сайта sports.ru

Сам Джордж на подобные комментарии пока никак не реагирует.