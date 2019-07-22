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Зидан ответил агенту Бэйла: «Я просто сказал, что клуб пытается продать его»

23.07.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на критику агента валлийского игрока Гарета Бэйла Джонатана Барнетта, пишет matchtv.ru.


Фото: Reuters

Напомним, ранее, Зидан в интервью ESPN заявил, что не рассчитывает на Бэйла и выразил желание в скором времени расстаться с валлийцем.

Эту информацию очень эмоционально воспринял агент игрока Джонатан Барнетт.
«Зидан — это позор. Он не проявляет уважения к футболисту, который так много сделал для Реала», — приводил слова Барнетта журналист Том Оллнатт.

А вот, что сейчас ответил на это Зидан:

— Во-первых, я не выказывал никакого неуважения. Я всегда говорил и говорю одно и то же: игроки — это самая важная часть клуба, и я всегда поддержу их. Во-вторых, я просто сказал, что клуб пытается продать его.

Также Зидан объяснил отсутствие Бэйла на поле в матче предсезонного Международного кубка чемпионов против «Баварии».

— В-третьих, Гарет не сыграл с «Баварией», потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб ведет переговоры о его уходе. Пока что Бэйл не заявлял о том, что не будет играть завтра (в ночь на 24 июля с «Арсеналом»). Он продолжит тренироваться в обычном режиме, посмотрим, что будет завтра, — отметил специалист.

Напомним, ранее собщалось, что Бэйл пропустил матч с «Баварией» из-за переговоров его агента с китайским клубом.

За «Реал» Бэйл выступает с 2013 года. Его контракт действует еще три сезона, а зарплата по нему составляет 17 млн евро в год.

 
 
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