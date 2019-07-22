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Автомастер из Могилева продает своего бронированного монстра из «Волги». Узнали почему

23.07.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали про крутого автомастера из Могилева, который создал из «Волги» мечту поклонников фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»? Вадим Кученков тогда рассказывал, что продавать «Mad Mark» — так он назвал новую машину — не собирается. Но время все-таки пришло — Вадим готовится начать новый проект.


— Выставил за 10 тысяч рублей. Хотя продавать очень жалко, — говорит Вадим Кученков.

Но суть продажи проста: нужно начинать новый проект. Это будет переделка уже грузовика, говорит автомастер.

Круче «Безумного Макса». Автомастер из Могилева создал бронированного монстра из «Волги»

Напомним, Mad Mark, или «Безумный Марк», выполнен на основе «ГАЗ 24». Постройкой Вадим занимался 1,5 года. От «Волги» в «Mad Mark» остались двигатель объемом 2,4 литра, передний мост, коробка передач, элементы отделки салона. На рычаге переключения передач, например, сохранился набалдашник из эпоксидной смолы.

Дополнительно на авто установлены дисковые тормоза, вместо задних колес — спарка от «Газели». Корпус — это сваренные листы металла, из-за чего машина теперь весит 2,8 тонны и имеет длину 5 метров.

Mad Mark на ходу — он спокойно может доехать от лафета до места выставки: это все-таки выставочный проект. При этом, по словам Вадима, во время тестов он разгонял машину до 80 км/ч.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вадим Кученков говорит, что продавать «Mad Mark» жалко, но необходимо. Автомастер готовится начать новый проект.
 
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