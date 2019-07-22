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Терракотовая армия

23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Терракотовая армия на северо западе Китая, в одной из провинций расположена в 30 минутах езды от Сиань. Именно там и находится молчаливые войска, которые никогда не участвовали в сражении. Да зачем солдату воевать.

На данный момент каждый желающий стремится посмотреть на такую армию в живую. Вокруг той территории расположен небольшой городок, где торгуют сувенирами в открытых павильонах. Там же экспонируют и погребальную армию императоров.
Шихуанди — самый первый из правителей, который стал особым императором Китая, ему удалось реализовать два грандиозных проекта. Он сумел объединить шесть разоренных и разрозненных государств. Тем самым император создал на тот момент очень значимую империю. Впервые в мировой истории Китай стал един, он принял титул первого императора, чем и сделал страну великой.
Император соединил несколько оборонительных сооружений, он также смог подчинить их некоторому смыслу и построил тем самым Великую китайскую стену. Шихуанди твердо верил в то, что его династия будет вечно у руля, потому он стремился жить исключительно земной жизнью. В поиске эликсира вечной жизни император смог построить гробницу. Которая расположилась в 1, 5 км от восточной территория его страны, там он закопал военный лагерь, который состоял из терракотовых солдат.
Поначалу он хотел закопать там в живую около 4000 воинов, которые охраняли бы его мавзолей, такой варварский поступок вызвал бы огромную бурю возмущения. Император к тому времени смог приготовить глиняную армию, на будет сопровождать его в потустороннем мире.
Два тысячелетия существования этой армии были для нее темным времен, никто не знал о существовании таких войск. Однажды, копая колодец, дин житель деревни, крестьянин по роду деятельности наткнулся на такие захоронения и обнаружил под землей целое войско лошадей и солдат. Среди фигур были пехотинцы стрелки, всадники на лошади и боевые колесницы.
Статуи , которые были обнаружены в захоронении были обращены на восток. Очень много глиняных солдатов наделены очень широким ртом и довольно толстыми губами. Ни одно лицо в точности не повторяет другое. Каждую фигуру считают копией и портретом реального жителя змеи.
Скульптуры воинов были на удивление очень легкими, но они сумели потрясти весь мир своей правдоподобностью.

 
 
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Терракотовая армия на северо западе Китая, в одной из провинций расположена в 30 минутах езды от Сиань. Именно там и находится молчаливые войска, которые никогда не...
 
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