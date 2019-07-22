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В Эстонии придумали электрокар, который можно припарковать на стене

23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Эстонская компания Nobe анонсировала один из самых неординарных автомобилей современности — Nobe 100. Новинка  разительно отличается от классических машин и интересна сразу по нескольким параметрам. Одна из главных её особенностей — возможность парковки прямо на стене.

В Эстонии придумали электрокар, который можно припарковать на стене

У Nobe 100 всего три колеса: одно сзади и два спереди. Дизайн электрокара перекликается с эпохой середины прошлого века. Вес машины составляет лишь 600 килограммов. Но самый большой «сюрприз» новинки — возможность парковки на стене. И специально для этого инженеры предусмотрели систему креплений, кронштейны и соответствующие направляющие для установки на стену.

В Эстонии придумали электрокар, который можно припарковать на стене
 В Эстонии придумали электрокар, который можно припарковать на стене

По задумке инженеров, такой тип крепления позволит решить проблему недостатка парковочных мест в густонаселённых районах. Максимальная скорость базовой модели Nobe 100 составляет 110 км/ч, а встроенной батареи на 21 кВт⋅ч достаточно для преодоления 210 километров от одного заряда.

В более продвинутой версии Nobe 100 GT ёмкость аккумулятора уже 25 кВт⋅ч, что обеспечивает дальность хода в 260 километров. В этой комплектации увеличена и максимальная скорость до 130 км/ч за счёт наличия дополнительного мотора.

 
 
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Эстонская компания Nobe анонсировала один из самых неординарных автомобилей современности — Nobe 100. Новинка  разительно отличается от классических машин и...
 
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