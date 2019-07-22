Благородный рубиновый напиток – чай каркаде польза и вред

Источник материала: Новости Хотимска

Насыщенный ярким приятным вкусом полезный напиток глубокого красного цвета с пикантной кислинкой и божественным ароматом – чай каркаде – хорошо известен многим. Можно услышать разные названия сырья, из которого готовится этот чай — гибискус, суданская роза, цветок фараонов, розелла, кандагар, венецианская мальва, китайская роза… Независимо от названиярезультат обеспечен превосходный. Что известно про чай каркаде пользу и вред разберемся подробнее.

Готовится он из высушенных цветков. Используются чашечки гибискуса, оставшиеся после увядания и отмирания его лепестков. Родиной напитка заведено считать Индию, но выращивают его в разных странах.

Всё богатство полезных веществ в одной чашке

Чай каркаде пришел к нам из давних веков, когда еще жили фараоны, благодаря своему богатому на важные элементы составу и положительные свойства для организма человека.

Кстати, это вовсе не чай. У нас принято называть чаем всё, что заваривается. Но чай делают из листьев, а каркаде – это цветы. Поэтому его правильнее называть напитком

Польза каркаде обусловлена наличием в нём следующих веществ:

Витамины: вся группа витаминов В, ретинол, никотиновая и аскорбиновая кислота, токоферол. Природные антиоксиданты являются прекрасными средствами для очищения организма и профилактики огромного количества болезней.

Каротиноиды: рутин, бета-каротин, антоциан. Благодаря им каркаде красный. Эти вещества отвечают за эластичность стенок кровеносных каналов, укрепляют глазные мышцы, поддерживают остроту зрения.

Железо. Важно для борьбы с малокровием. Снижает вероятность врожденной анемии у плода для беременных. Благоприятствует активной деятельности головного мозга. Снижает артериальное давление.

Флавоноиды. Настоящая палочка-выручалочка для организма. Повышают защитные функции, ведут борьбу с воспалениями и гельминтами, очищают желудочно-кишечный тракт и сосуды.

Лимонная кислота. Укрепляет иммунную систему, предотвращает попадание бактерий в организм в период активизации вирусных инфекций в межсезонье, является вспомогательным жаропонижающим средством при простуде.

Пектин. В сочетании с моно- и полисахаридами, является прекрасным антиоксидантом. Расщепляет соли тяжелых металлов, выводя их из организма, очищает пищеварительный тракт от шлаков и токсинов, а печень – от радионуклидов.

Кислоты: яблочная, аскорбиновая, винная. Нормализуют микрофлору и усиливают перистальтику кишечника.

Пищевые волокна: клетчатка. Нормализует стул, защищает желудок от раздражения, ответственна за пищеварительную систему.

Магний. Строительный камешек нервной системы. Нормализует эмоциональный фон, убирает бессонницу и раздражительность.

Кальций. Заполняет пустоты в костной ткани. Нужен для крепкого опорно-двигательного аппарата, укрепляет кости, зубы, ногти и мышцы.

Витамины группы F: линоленовая и гамма-линоленовая кислоты, отвечающие за жировой обмен, трансформируют углеводы в энергию, что служит профилактикой ожирения и диабета.

Простой напиток довольно легок. Калорийность100 грамм сухого соцветия — 48 кКал. Чашечка чая без сахара 250 мл затянет на 5 кКал.





Что известно о пользе «напитка фараонов»

Существует легенда о популярности чая еще в Древнем Египте. Фараоны обожали красный каркаде и регулярно отправляли за ним своих воинов на родину чая – юг Судана.

Фараоны свято верили в чудодейственные свойства этого эликсира молодости и долголетия. Лекари египетских фараонов считали каркаде лекарством от всех болезней, считая его отличным успокоительным и жаропонижающим средством.

Давайте узнаем, насколько фараоны были правы.

По мнению экспертов, чай каркаде действительно очень благотворно влияет на организм:

Успокаивает, снимает стресс и усталость Способствует снижению артериального давления Снижает риск поймать вирус, обладает бактерицидными свойствами Укрепляет иммунитет Очищает организм от шлаков и токсинов Благотворно влияет на кровеносную систему и на систему ЖКТ Способствует восстановлению мужского здоровья Помогает избавиться от гельминтов Облегчает состояние при похмелье и отравлениях Улучшает зрение.

Кто любит чай из венецианской мальвы и хочет быть стройным

Нужно понимать, что метод, чем больше – тем сильнее эффект, тут не работает. Нельзя выпивать более 1 литра чая в сутки.

Есть определенная схема применения чая каркаде для похудения:

20 дней ежедневного употребления напитка На 7 дней красный чай заменить зеленым И снова пить красный 10 дней.

Чай из китайской розы снижает аппетит и выводит шлаки, благодаря чему в сочетании с активным занятием спортом можно достичь потрясающих результатов.





Чай красных соцветий для понижения давления

Самый проверенный факт о чае каркаде – это его способность снижать артериальное давление. Поэтому для гипертоников при давлении, чаепития в стиле фараонов будут полезны.

Но не стоит забывать, что чай каркаде– это всего лишь напиток, и не заменяет лекарственные средства.





Напиток египетских царей для мужчин

Фараоны что-то знали, о пользе каркаде для мужчин и не напрасно любили этот напиток.

Мужчины после 45 лет чаще женщин страдают болезнями сердца. Красный чай снижает риски инсульта, ишемии, инфаркта, брадикардии. Частый стресс, выпавший на долю добытчиков, порой приводит к психосоматическим расстройствам. Благотворное влияние чая каркаде на нервную систему будет держать эмоциональный фон мужчины в норме. Чай снимает усталость и восстанавливает силы после активных занятий спортом и тяжелых нагрузок. Благодаря усилению прилива крови к паху напиток благотворно влияет на мужскую потенцию, являясь тем самым хорошим афродизиаком. Чай предупреждает заболевания мочеполовой системы, простаты, и нарушение репродуктивной функции. Снимает симптомы похмелья.

Напиток цвета граната для женщин

Для прекрасных дам чай тоже станет отличным средством для релаксации и поддержания организма в тонусе.

Китайская роза восстанавливает гемоглобин в крови, снижает болезненность при менструации и облегчает ПМС.

Очень полезен для волос. Витамины и минералы, входящие в состав, помогают в борьбе с перхотью, сечением и выпадением.

Благотворно влияет на нервную систему, снимает симптомы хронической усталости, помогает при бессоннице.





Цветочный нектар для диабетиков

Люди, болеющие диабетом, с течением болезни привыкают отказывать себе во всяких вкусностях, вынужденно отдавая предпочтение диетическому питанию.

Вкусный чай каркаде не только порадует диабетиков, но и поможет очистить организм от холестерина, а также выведет токсины, загрязняющие организм из-за приема лекарств.

Только нужно помнить о запрете на сладкое, и не пить более 1 литра чая в сутки.

В мясистых чашечках много полезностей. Из соцветий китайской розы готовят не только напиток, но и желе, торты и варенье, а молодые побеги растения даже используют как овощи.

Вред и противопоказания цветочного напитка

Во всем важна умеренность. Даже безобидный чай при фанатичном употреблении способен способен вызвать дисбаланс в организме. Поэтому стоит выпивать не более трёх чашек чая в сутки.

В группе повышенного риска:

Аллергики

Беременные

Люди, проходящие курс гормональных препаратов

Люди с камнями в почках

Люди с язвой желудка и гастритом

В этих случаях стоит сократить употребление напитка каркаде до минимума.

Стоит помнить, что кислоты, входящие в состав чая, губительны для зубной эмали, и полоскать рот поле чаепития.

Существует также много мифов о каркаде. Нужно понимать, что чай – не лекарство, не молодильное яблочко и не волшебная таблетка. Например:

Чай не способствует омоложению организма, ничто не имеет силы над временем

Каркаде не излечивает от рака

Нет влияния температуры чая на давление человека





Как правильно готовить напиток фараонов

Полезность чая из китайской розы зависит от того, как заваривать этот чай. Существует два метода заваривания:

Горячий – быстрое приготовление, используют два способа:

Классическое заливание кипятком и настаивание в течение 5 минут;

Варка чая, при этом цветы заливают холодной водой и варят 3-4 минуты.

Холодный – суданскую розу заливают водой комнатной температуры и настаивают минимум час, а лучше – ночь, то есть 8-9 часов.

Не имеет значения, в какое время пить чай, но есть общая рекомендация – 30-40 минут после приема пищи.

Есть еще некоторые тонкости заваривания чая:

Оба способа приготовления нужно осуществлять под крышкой;

Важно приобрести качественный чай из целых соцветий, а не пыли;

Очень вкусно добавлять в чай пряности.

Напиток очень хорошо спасает в жару, качественно утоляя жажду. А размякшие лепестки венецианской мальвы можно кушать, они богаты белками, витамином С и аминокислотами.

В целом, имея чудесные отзывы, чай каркаде достоин быть на кухне у каждого человека, заботящегося о своем здоровье и любящего красивые традиции.