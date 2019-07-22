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Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске
23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло сегодня на перекрестке улиц Железнодорожной и Семашко в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации пресс-службы, водитель Peugeot, ехавший по улице Семашко со стороны Чурлениса, на перекрестке с улицей Железнодорожной поворачивал налево в сторону проспекта Дзержинского. Во встречном направлении двигался BMW. На перекрестке он столкнулся с Peugeot, вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Водитель BMW доставлен в больницу.
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ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло сегодня на перекрестке улиц Железнодорожной и Семашко в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД...
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