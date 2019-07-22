Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске

Источник материала: Новости Хотимска

ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло сегодня на перекрестке улиц Железнодорожной и Семашко в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации пресс-службы, водитель Peugeot, ехавший по улице Семашко со стороны Чурлениса, на перекрестке с улицей Железнодорожной поворачивал налево в сторону проспекта Дзержинского. Во встречном направлении двигался BMW. На перекрестке он столкнулся с Peugeot, вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Водитель BMW доставлен в больницу.