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Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией — Румас

23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с заместителем премьер-министра...
 
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