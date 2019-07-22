|
Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией — Румас
23.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с заместителем премьер-министра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)